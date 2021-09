Majul denunció ante el Inadi al senador Marcelo Romano por discriminación

La esperada visita del ministro de Seguridad, Raúl Levrino, a la Legislatura el último jueves fue escenario de chicanas políticas entre oficialismo y oposición. Sin embargo, uno de los cruces trascendió la sala de audiencias y provocó una denuncia de un funcionario contra un senador provincial ante el Inadi por discriminación.

La presentación fue realizada por el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul, en contra del legislador y candidato a senador nacional del Partido Verde, Marcelo Romano, a quien acusa de haberlo agredido haciendo referencia a su sobrepeso.

Durante la sesión de la Bicameral de Seguridad del jueves donde comparecieron funcionarios provinciales a dar explicaciones sobre la gestión provincial en materia de seguridad, se produjeron varios cortocircuitos a los gritos. Tras uno de ellos, el subsecretario Majul pidió la palabra y dijo haberse sentido discriminado.

“Me cuestan mucho los 130 kilos que peso. Yo puedo tener diferencias, pero que me digan ‘callate, gordito’ o ‘bidón de plástico’, sinceramente no solamente me ofende sino me duele porque me cuesta mucho llevar esto. No es una cuestión graciosa. He sentido en esta reunión una discriminación puntual”, manifestó.

Lamentable el papel del Legislador @marceloromano11, en un lugar donde debería ser ejemplo de civismo y respeto por los demás.

Discriminar a una persona por su peso, o intentar ofenderlo por su condición física, es algo que no debería hacer nadie, pero menos un legislador. pic.twitter.com/WseAKYTdC9 — Frente Cambia Mza (@FrenteCambiaMza) September 16, 2021

Horas después, en redes sociales se difundió un comunicado y un video desde las cuentas de la UCR y el frente Cambia Mendoza apuntando directamente contra el senador Romano como autor de los epítetos. Posteriormente se sumaron distintos dirigentes del oficialismo repudiando lo sucedido.

Este viernes, Majul confirmó a Los Andes que avanzaría al respecto realizando una denuncia ante el Inadi. “Por supuesto lo voy a denunciar. Voy a hacer una presentación ante el Inadi porque no lo voy a dejar así”, manifestó el subsecretario.

“Yo me banco cualquier chicana política que me puedan hacer, pero no me banco una cuestión que padezco, la paso mal porque no es una cuestión fácil”, indicó.

Asimismo, cuestionó directamente a Romano. “Él está convencido de que siendo senador puede decir y hacer lo que quiera, esa es la actitud que tiene por lo que vengo viendo. Alguien que se jacta de querer ser representante de muchos mendocinos, no sé si va a representar a todos menos a los gordos”, expresó.

Por su parte, el legislador provincial y candidato a senador nacional por el Partido Verde publicó un video en cuenta de Twitter a modo de descargo y no reconoció haberse burlado del sobrepeso del funcionario del Ministerio de Seguridad.

Señaló que el video difundido por el oficialismo está “evidentemente editado” y afirmó que la acusación se trata de una puesta en escena para tapar la licitación para la compra de chalecos antibalas que tendría irregularidades.

Romano afirmó que el problema que hubo entre Majul y él “va a quedar bajo la órbita de la justicia civil, penal o el organismo competente para dirimir esa diferencia porque es la palabra de ellos contra la mía”.

Ante las acusaciones de un funcionario del Ministerio de Seguridad, y la publicación de un video evidentemente editado, envío un mensaje a la comunidad mendocina y especialmente a la familia policial. pic.twitter.com/suTkWdqflU — Marcelo Romano (@marceloromano11) September 17, 2021

“Esta puesta en escena de Majul está directamente dirigida a tapar la oscura licitación de los chalecos antibalas. Pretenden comprarles chalecos antibalas a los oficiales de la Policía de Mendoza más débiles y más caros. Y también a una persona que está procesada y con un embargo y una medida de no innovar que le prohíbe vender bienes y acciones”, expresó en el video.

En diálogo con Los Andes, el senador provincial remarcó que “al ciudadano mendocino la verdad que poco le debe interesar el problema entre un funcionario del Ejecutivo y un funcionario del Legislativo. Al mendocino le interesa qué van a hacer para solucionar el tema de la inseguridad”.

“Estoy acostumbrado a que el cornejismo haga este tipo de cosas. Lo mismo hicieron cuando yo denuncié Portezuelo del Viento, inmediatamente surtió efecto un desafuero que venía justo con un problema de la órbita de seguridad”, subrayó, haciendo referencia a la causa penal en su contra tras un supuesto entredicho que habría tenido con la policía defendiendo a su hija y habría amenazado a los efectivos presionándolos con su investidura de senador.

En tanto, remarcó que “esto que ha hecho el señor Majul es para llamar la atención y para esconder la falta de plan en materia de seguridad y lo oscuro de la compra de chalecos antibalas”.