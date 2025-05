Macri aseguró que "no se va a retirar" de la política y buscará "volver a hablar" con La Libertad Avanza.

El presidente del PRO , Mauricio Macri , afirmó anoche, luego de que se conocieran los resultados , que no se retirará de la política y adelantó su intención de recomponer el vínculo con La Libertad Avanza (LLA) para evaluar un posible acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires , aunque aclaró que eso no significa una integración directa al espacio que lidera el presidente Javier Milei.

Milei dijo que LLA avanzará en un acuerdo con el PRO sin Macri: "Está grande y hay cosas que no entiende"

"Voy a seguir al frente del PRO, ayudando en esto que estoy haciendo. Creo que es valioso, es un aporte, y demostrando que no tengo una vocación de poder porque si no hubiese sido candidato en el 23', hubiese aceptado la oferta de Milei cuando me propuso hacer una fórmula con él. Estoy tratando de ayudar con la experiencia que uno tiene, por suerte con el prestigio que tiene en el mundo y tratar de arrimar soluciones que es lo que hemos hecho", declaró.