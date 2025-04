Luis Petri confirmó que Milei y Villarruel no compartirán el acto por Malvinas: "Tienen visiones diferentes"

Desclasificación de Archivos: Dictadura y Nazismo

Otro tema central de la entrevista con el periodista Alfredo Leuco fue la desclasificación de archivos de la última dictadura militar. Petri calificó este hecho como “trascendental” ya que “no solamente los jueces y los expedientes judiciales van a tomar conocimiento de esta información, sino que se va a hacer pública”.

Se trata de “más de 3.000 cajas que se desclasifican” y que estarán disponibles en el Archivo General de la Nación. “Esto me parece que es importantísimo para que la sociedad en su conjunto pueda acceder a esa documentación que reconstruye y recrea parte de la historia de nuestro país, en donde nosotros decimos hay que tener memoria completa y lo venimos sosteniendo desde el 10 de diciembre”, afirmó Petri.

En relación a la desclasificación de archivos sobre el nazismo, Petri recordó que “la Argentina en su momento se transformó en guarida de nazis”, mencionando a jerarcas como Mengele, Priebke y Eichmann, estimando que alrededor de “5.000 nazis pueden haber vivido o transitado por la República Argentina entre el 45 y el 55”. La decisión de desclasificar estos archivos surgió a partir de pedidos del Centro Simon Wiesenthal y de una Comisión de Justicia del Senado de los Estados Unidos. El objetivo, según el ministro, es esclarecer cómo se financiaron y sostuvieron económicamente estos jerarcas, investigando “cómo se movieron los fondos de los nazis o aquellos fondos que los nazis confiscaron” y la posible participación de bancos europeos. “Es una pista novedosa la que ha surgido”, señaló Petri, explicando que inicialmente el foco estuvo en los nazis que llegaron al país, y ahora se busca reconstruir su financiamiento.

Confirmó que las actas del directorio de Fabricaciones Militares, que eran secretas y encomendaban la contratación de personas en países europeos entre 1945 y 1950, ya fueron entregadas al Centro Simon Wiesenthal. “Lo importante es que nosotros decidimos aportar toda la información que fue requerida porque nos parece que es trascendental para que los rastros de la Shoah, del Holocausto, permanezcan en la memoria colectiva de la humanidad y no olvidemos la tragedia que supuso el Holocausto para el mundo”, concluyó sobre este tema.

Detención del soldado argentino en Venezuela

Petri también se refirió a la detención del gendarme Nahuel Sotero en Venezuela, calificándola como una acción de la “dictadura de Maduro”. Denunció la falta de garantías y debido proceso, asegurando que la causa es “absolutamente inventada” y que el gendarme fue “injustamente aprendido” cuando iba a visitar a su familia.

“Estamos reclamando la liberación y estamos haciendo todo lo posible para que recupere rápidamente la libertad. No hay causa, no hay motivo, no hay razón alguna que valide o legitime la aprehensión de este gendarme”, enfatizó el ministro. Si bien se cree que Sotero se encuentra en El Helicoide, no hay confirmación oficial. Respecto al restablecimiento de la embajada argentina en Caracas, Petri afirmó que “no están dadas las condiciones para que nosotros pensemos en restablecer nuestra embajada en Venezuela”.

Criticó la situación en el país vecino, sosteniendo que “Venezuela merece y necesita recuperar su democracia para garantizar la libertad de los venezolanos”.

Tragedia en Bahía Blanca

Finalmente, Petri abordó la tragedia ocurrida en Bahía Blanca tras las intensas lluvias. Describió la situación como una “tragedia la que vivió todo el pueblo de Bahía Blanca”, recordando que llovieron “más de 350 mililitros en prácticamente 5 horas”, provocando inundaciones y la evacuación de más de 1.300 personas. Aseguró que el Gobierno Nacional dio una respuesta inmediata con todos los recursos disponibles, siguiendo la instrucción del presidente Milei de “darlo todo, apoyar a todos los bahienses en ese momento crucial”.

En cuanto a la responsabilidad política, Petri fue crítico con la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. “Sin dudas: 34 de los últimos 38 años, alguna responsabilidad tiene que tener. Al menos se deberían poner colorados porque sin lugar a dudas cuando ocurren estos fenómenos, estos desastres naturales, allí uno ve cómo en determinados lugares impacta más y en determinados lugares impacta menos y vaya casualidad que donde más impacta… son en las villas, en los asentamientos donde no hay pluviales, donde no hay desagües”, argumentó, sugiriendo que la falta de inversión en infraestructura por parte de “desgobiernos como el de Kicillof” agrava los daños.