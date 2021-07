Los saludos de despedida a Carlos Reutemann en las redes: el presidente y distintos políticos lamentaron su muerte

El senador nacional Carlos Reutemann falleció este miércoles a los 79 años luego de estar internado en una clínica de Santa Fe, desde el pasado 30 de mayo por sufrir una serie de sangrados digestivos, a raíz de un cáncer de hígado que padecía.

Su muerte causó conmoción en la esfera política y deportiva, por lo que múltiples personalidades se expresaron en sus redes para despedir con cariño y respeto al senador, exgobernador y expiloto de Fórmula 1.

Desde el Ejecutivo, pasando por expresidentes, gobernadores de la Argentina, legisladores y distintos funcionarios, de cualquier color político, pasaron por Twitter y dejaron sus condolencias.

“Lamento la partida de Carlos Reutemann. Mis condolencias a los seres queridos de quien fuera senador nacional y un gran gobernador de Santa Fe”, posteó en su cuenta oficial de Twitter el presidente Alberto Fernández.

Un mensaje similar había al que ya había realizado la vicepresidenta Cristina Kirchner: “Lamento el fallecimiento del senador nacional y ex gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann. Mis condolencias a su familia y amigos”.

También el ex presidente Mauricio Macri escribió: “Mucha tristeza por la muerte de Lole. Fue mi ídolo como corredor, lo seguí durante todo su paso por la Fórmula 1. Después tuve la suerte de trabajar codo a codo con él por la Argentina que soñamos. Estoy seguro de que vas a seguir ayudándonos desde el Cielo. Gracias Lole querido”.

Mientras que María Eugenia Vidal, ex gobernadora bonaerense, sostuvo: “Lole Reutemann dejó muy en alto el nombre de nuestro país” y aseguró que será recordado “como un hombre que quería lo mejor para la Argentina”.

En tanto, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta colocó: “Siento una tristeza enorme por el fallecimiento de Carlos Reutemann. Quiero enviarle un abrazo enorme a toda su familia en este momento tan difícil que están pasando”.

Otra figura que se sumó a los saludos es la titular del PRO Patricia Bullrich, quien consideró a Lole como “un dirigente honesto y un gran gobernador”.

El gobernador peronista de Santa Fe, Omar Perotti, también envió sus condolencias: “Envío mis sinceras condolencias a los familiares y allegados del Ex-Gobernador de la Provincia y Senador Nacional Carlos Reutemann”.

Por su parte, Eduardo Duhalde, ex presidente y gobernador de la provincia de Buenos Aires, no dudó en expresar sus condolencias y lo calificó como “una gran persona y referente político muy querido, no solo en Santa Fe, sino en todo el país”. Y lo consideró un amigo.

Mario Negri, presidente del bloque de la UCR y del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, señaló que Reutemann “fue un número 1”. Y habló de él como “un hombre cabal, de palabra y muy respetado por todos sus comprovincianos”.

Miguel Ángel Pichetto, excandidato a vicepresidente por JxC, señaló que Reutemann era una “gran persona, excelente profesional y mejor amigo” y destacó que fue “una figura internacional de prestigio, que representó la identidad de la Argentina y de su querida Santa Fe”.

Por otra parte, otra figura política que lo saludó fue el senador por la UCR, Julio Cobos, que se lamentó por la noticia y recordó que compartió con el exgobernador “muchos años en el Congreso de la Nación”.

Mientras que el diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias relató que fue su “ídolo” de la infancia desde que “debutó en F2 con el equipo ACA pegándole un autazo al gran Jochen Rindt.” Y recordó: “Tomé con mi cronómetro su pole position el día de su debut en el GP de Argentina. Extraordinario piloto. No fue campeón mundial por el azar y por Frank Williams QEPD”.

“Un gran tipo, que Dios lo bendiga”, escribió Aníbal Fernández, ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner.

Condolencias desde el automovilismo

Desde la cuenta oficial de la Fórmula 1 despidieron a Carlos Reutemann y lo recordaron como “un luchador venerado y ganador de 12 Grandes Premios”. Además agregaron: “Lo extrañaremos profundamente”.

Por otra parte, la Asociación Corredores Turismo Carretera también lo recordó por sus logros en el automovilismo, donde fue el último argentino en conseguir una victoria en la Fórmula Uno.

“El “Lole” disputó 14 carreras en el Turismo Carretera entre 1968 y 1969 y marcó a fuego una época a bordo de su Falcon Angostado. Fue un referente en el deporte argentino en general y en el automovilismo deportivo en particular; brilló en muchos rincones del mundo y siempre lució la bandera celeste y blanca en lo más alto”, expresa el comunicado.

Y agrega: “La Comisión Directiva de la ACTC y el mundo del Turismo Carretera le envían sus más sinceras condolencias y su más sentido pésame a los familiares y amigos de Carlos Alberto, una pieza importante en la historia de nuestro deporte”.

La mítica escudería italiana Ferrari, para la que corrió a fines de la década del ’70, luego de su paso por Brabham, lamentó también la muerte del ex piloto argentino y lo apodó “el As de Santa Fe”.

También Williams, el equipo con el que Reutemann ganó tres Grandes Premios, saludó a la familia del argentino “en este difícil momento” y lamentó su muerte, ocurrida este martes.

“El mundo del automovilismo está de luto. No olvidaremos jamás tus logros y el lugar al que llevaste la bandera argentina”, expresó el periodista especializado en deportes de motor, Christian González Rouco.