Las obras que afrontarán tres intendentes para que se pueda circular sin pagar peajes

Respectivamente, sobre Guaymallén, Calvente explicó que hace seis meses tienen en marcha un plan de obras en las colectoras del Acceso Este. El proyecto consiste en "darle características del más alto estándar a las colectoras. No es solo asfaltarlas, sino que le vamos a dar un perfil vial completo".

Guaymallén planea una obra en el Acceso Este que resolvería los problemas de tránsito. Foto: Municipalidad de Guaymallén. Guaymallén planea una obra en el Acceso Este que resolvería los problemas de tránsito. Foto: Municipalidad de Guaymallén.

"Esto significa, por supuesto una calzada de asfalto como corresponde, pero va a tener también las banquinas, cordones y cunetas, alumbrado público constante y continuo y los apeaderos y paradas de colectivos bien diseañadas y dotadas de infraestructura", explicó.

El intendente aclaró que este plan consiste en una inversión de $8 mil millones y ya llevan invertidos $3 mil millones.

"Nuestro plan es que en un año terminemos todas las colectoras, que la lateral Este del Acceso sur y las laterales Norte y Sur del Acceso Este, estén en óptimas condiciones. En seis meses más debemos tener invertidos todo el presupuesto", completó Calvente.

La respuesta de Luján a las críticas de Cornejo

Cornejo criticó días atrás que Luján no desarrolló un plan integral para abarcar el crecimiento desordenado de los barrios privados y aseguró que “calles como Bodeo, Terrada y Vieytes, son todos casos representativos”.

Cornejo indicó que esos desarrollos residenciales fueron habilitados sin prever colectoras, lo que hoy genera un serio problema de circulación: “El hecho de autorizarlos así hace que todos esos barrios se suban y se bajen directamente a la Ruta 40. Y eso es lo que colapsa”.

“Vamos a hacer la tercera trocha, sí. Pero si no se hacen las colectoras, en tres o cuatro años va a estar colapsada. ¿Se entiende?”, insistió el gobernador, y remarcó que no piensa avanzar en la obra sin una solución integral que le presente el intendente Esteban Allasino.

Ante esto, el jefe comunal respondió que "Luján de Cuyo ha tenido un crecimiento muy importante en las últimas décadas, impulsado por la decisión de miles de familias mendocinas que eligen vivir aquí por la calidad de vida que ofrece nuestro departamento".

"Sin embargo, ese crecimiento no siempre ha sido acompañado por la inversión provincial necesaria en materia de infraestructura vial", apuntó el intendente.

Esteban Allasino-intendente.jpeg

Puntualmente, sobre Terrada, Vieytes, Ruta 60 y Boedo, señaló que son "calles y rutas de competencia provincial" que el municipio "atiende de forma permanente para dar respuesta a las necesidades reales de nuestra comunidad".

Y contraatacó, al señalar que los desafíos de planificación urbana actuales, son "consecuencia de muchos años sin una estrategia integral desde la provincia". "No invertir, no anticiparse y no acompañar también tiene un costo", sostuvo Allasino.

Allasino aseguró que se propuso "ordenar lo que durante mucho tiempo no se planificó" y advirtió que están ejecutando "obras fundamentales como colectoras, rotondas y mejoras estructurales en vías como Boedo, Ruta 60, Azcuénaga y Castro Barros, incluso cuando no corresponden a nuestra jurisdicción".

"Lo hacemos sin excusas, con responsabilidad y compromiso. No tengo interés en entrar en polémicas. Mi única prioridad es acompañar con hechos el enorme esfuerzo que hacen las familias de Luján. La gente no espera discusiones, espera soluciones", completó Allasino.

Los trabajos de Godoy Cruz en el Acceso Sur

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, le respondió a este diario que "desde hace años nos hacemos cargo de las colectoras que van desde Alsina hasta Carrodilla", en Luján de Cuyo.

En ese sentido, destacó que en febrero pasado renovaron el asfalto en calle Fangio, ubicada en el lateral oeste de Acceso Sur. Por lo que, el tramo intervenido abarcó 450 metros lineales, desde Rodríguez Peña hasta Alsina.

"Nos ocupamos de asfalto, bacheo, desmalezado y pintura. Es decir mantenimiento completo", agregó el jefe comunal, quien también pujó por las obras en el Acceso Sur de Luján de Cuyo.

Godoy Cruz-lateral acceso sur.jpg Obras en la Lateral Oeste del Acceso Sur en Godoy Cruz. Prensa Godoy Cruz

"Si la Provincia no hace estas obras, en dos años más el Acceso Sur se transformará en la ruta de la muerte como tienen en Brasil", advirtió.

En el municipio agregaron que el año pasado se realizaron importantes trabajos en la Colectora Este de Acceso Sur. Se ensanchó la calzada de dos a tres carriles para permitir el giro hacia la izquierda (oeste), seguir derecho hacia el norte o girar a la derecha (este) en Rodríguez Peña.

Además se incorporaron semáforos inteligentes. Se trata de las señales lumínicas ubicadas en Venezuela y Rodríguez Peña, y en Independencia y Rodríguez Peña. Paralelamente, se construyó una rotonda entre la Colectora y Diamante.