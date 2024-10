La CGT podría desplazar al kirchnerismo en un cargo clave del PJ mendocino

El peronismo se encamina a acordar con varios actores una lista de unidad de cara a la renovación de autoridades. Hay un sector que viene pidiendo pista en el último y es la Confederación General del Trabajo (CGT).

La central obrera, que tiene en la cúpula al fuerte gremio de Camioneros, se metió en el Consejo Partidario agitando la previa y obtuvo dos lugares en la Junta Electoral Partidaria, el órgano que evaluará las listas para las nuevas autoridades.

El proceso se está dando casi sin pataleo aunque falta una eternidad. “Un mes es una vida”, dice un dirigente. Las voluntades para que sea Emir Félix el próximo presidente del PJ siguen firmes para suceder a Flor Destéfanis y en donde se despliega la estrategia de contención para todos es en los otros cargos.

Hay dos vicepresidencias y junto al titular del partido, evidencian por dónde pasa el esquema de conducción. Actualmente, una de esas sillas la ocupa Sergio Giménez, secretario general de La Bancaria (gremio más cerca del ala K) y es muy posible que el lugar sea para el cegetismo.

Ricardo Letard, secretario general del gremio de Camioneros en Mendoza

Por la cabeza de Ricardo Letard, titular de Camioneros, está la idea de seguir el envión que tomó en la previa del Consejo Partidario y negociar cargos. Es casi un hecho que una de las vicepresidencias irá para la CGT pero hay otros lugares que apuntan a gremios.

Dentro de la estructura partidaria está la Secretaría Gremial, que integran actualmente Natalia Vicencio (CTA) y Carlos Nacussi (Canillitas) como titulares. Dentro del recambio en el cual el kirchnerismo no tendrá el protagonismo que tuvo en las últimas elecciones partidarias, la CGT podría desembarcar aquí con dirigentes de gremios cercanos.

Una fecha importante en medio de la rosca

La recta final de la definición se dará en el medio de una fecha importante para el peronismo: el 17 de octubre, el día de la lealtad. Los conocedores de los procesos internos advierten que habrá pirotecnia discursiva pero que no alterará ningún acuerdo: “El 17 se pelean todos y el 18 se vuelven a llamar”. No está previsto un acto masivo para recordar la movilización de trabajadores en 1945 cuando Juan Domingo Perón estaba detenido.

No hay clima para armar una interna y se tratará de que estén todos los sectores incluidos. “Cuando el Zonda es grande no hay arbolito que se resista”, dicen en el partido. El diputado nacional Martín Aveiro, a través del intendente de Tunuyán, Emir Andraos, tiende puentes de diálogo. Cabe recordar que las rispideces con Carlos Ciurca vienen desde hace meses, pero no está cerrada la lista para ellos, aunque habrá que ver cómo termina la negociación.

Martín Aveiro, diputado naciona, reúne a dirigentes que no comulgan con el ciurquismo y algunos intendentes. Podrían ser parte de la nueva conducción. Foto: Los Andes.

La intención es que ni siquiera haya grietas en las conducciones departamentales. Por ese motivo es que los diálogos arrancaron en los distintos terruños pero faltan al menos dos semanas para el cierre de las listas, pasará mucha agua abajo del puente.

Recién el próximo 10 de octubre se estarán cerrando los padrones. Luego, pasada la revisión de afiliados, vendrá la presentación de listas: desde el jueves 17 hasta el sábado 19 de octubre a la medianoche (24 hs). Un día más tarde sucederá lo mismo pero para el Consejo de la Juventud Peronista.

La semana posterior habrá lugar para impugnar candidaturas y el martes 29 se oficializarán las listas. Así, el sábado 2 de noviembre vencerá el plazo para “recurrir” listas y en el caso de haber sido una sola, se dará paso a proclamarla como nuevo Consejo y no hará falta ir a las urnas.

Se renovarán los cargos de presidente, vicepresidentes primero y segundo. Y también varias secretarías, entre las que se destacan: Administrativa y Política; DDHH, Diversidad e Inclusión; Finanzas y Movilidad; Formación Política y Comunicación; Afiliaciones y Padrones; y Gremial.