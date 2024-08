Congreso Partidario: El PJ repartió lugares de poder a la CGT y quedaron intendentes relegados

El Congreso Partidario del Partido Justicialista tuvo su folclore propio cuando hay varios interesados para pocos cargos. La Junta Electoral, el Tribunal de Disciplina y la Comisión de Contralor Patrimonial definían la conformación, pero la primera atraía todas las miradas por la potestad de avalar listas electorales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Mendoza se quedó con dos lugares. Los siete intendentes, el kirchnerismo y el ciurquismo integraban el borrador original. Las dos sillas que obtuvo Ricardo Letard (Camioneros) desplazaron a Edgardo González (Lavalle) y a Martín Aveiro (Tunuyán).

“Para lo que suelen ser los Congresos Partidarios del PJ, esto ha sido una reunión del Rotary Club”, dijo un dirigente que participó de las negociaciones. Las últimas horas fueron frenéticas luego del duro comunicado de la central obrera pidiendo participación, puntualmente en la Junta Electoral.

En la mañana del sábado, tanto dentro como fuera de la sede del Sindicato de Artes Gráficas empezaron a verse congresales que tenían voz y voto, además de militantes y dirigentes. El pasillo que conducía al salón principal fue testigo de conversaciones, cuchicheos, idas y venidas. Algunas salas laterales fueron el escenario para pulir la lista de nombres y para la foto de la unidad.

Los distintos sectores, hasta Malargüe, en la foto con la conducción. Ausente el grupo de Martín Aveiro (Tunuyán) y de Edgardo González (Lavalle). Foto: Prensa PJ.

La imagen refleja cómo fue el reparto de cargos en la Junta Electoral Partidaria, el botín de guerra en la rosca peronista. En la misma vereda están algunos intendentes como es el caso de Matías Stevanato (Maipú), Fernando Ubieta (La Paz), Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Omar Félix (San Rafael) junto al ex vicegobernador Carlos Ciurca y se quedaron con un lugar para cada uno.

Esos cinco votos le dan la mayoría en el órgano. Además de los jefes comunales que aparecen en la foto como Destéfanis, Ubieta y Stevanato, a la derecha se ubican Gustavo Valls (PJ San Rafael), Adriana Cano y Verónica Valverde (Ciurca) completando el retrato del acuerdo y la unidad junto a Ricardo Letard (CGT).

Flor Destéfanis, presidenta del PJ, destacó en diálogo con Los Andes que volvió a realizarse el Congreso Partidario en forma presencial, algo que se veía reclamando en ediciones anteriores. Refiriéndose a la ausencia de Lavalle y Tunuyán, la jefa comunal de Santa Rosa dijo que estuvo “en conversación con los distintos intendentes, con los distintos sectores, desde un lugar donde necesitamos abrazar a todos y convocar a la conformación de la Junta”.

“Los lugares siempre terminan siendo pocos para un peronismo que es amplio y que tiene la voluntad de siempre crecer y abrazar. Lo hablaré en privado con cada uno de los intendentes, pero sí creo que está bueno lo que se viene que es un nuevo Consejo Provincial del PJ. Seguramente todos los intendentes, todos los sectores provinciales, la CGT, los movimientos sociales puedan tener un espacio en este nuevo Consejo Provincial que se venga”, se ilusionó.

Dos quedaron afuera

El esquema que se había armado incluía la participación de todos los intendentes, además del kirchnerismo. Así, Celso Jaque (Malargüe), Emir Andraos (Tunuyán), Edgardo González (Lavalle) iban a tener un lugar cada uno. La intromisión de la CGT pidiendo dos lugares terminó desplazando a estos dos últimos.

Hay versiones encontradas sobre el lavallino. Algunos dicen que cedió su lugar pero otros, que se enteró cuando llegó a la puerta de la sede de Gráficos y que no le gustó para nada la decisión. Él optó por el silencio ante la consulta de este medio.

El caso de Aveiro es más complejo. Las reuniones previas con la CGT y el comunicado de ésta parándose de manos por no haber sido convocados, tuvo consecuencias. Se espera una expresión oficial de la CGT, que de acuerdo a lo que manifieste con respecto al diputado nacional, aclarará un poco el panorama.

Así las cosas, el ex mandatario provincial quedó como el único de los jefes comunales, no aliado del todo a la conducción actual del peronismo, que tuvo participación. Y así lo muestra la imagen. A la izquierda se ubica Raúl “Perruco” Leiva, un conocido dirigente que fue Jefe de Asesores de Jaque cuando fue Gobernador y es una de las personas de su máxima confianza.

Las reuniones de Martín Aveiro y Ricardo Letard antes del Congreso Partidario. Foto: Gentileza.

Sin lugar a dudas la central obrera se siente ganadora porque pidió dos lugares y los obtuvo. María Luisa Nasif, titular del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) integrará la Junta Electoral por el lado de los gremios. Los movimientos sociales también se sentarán en la Junta Electoral de la mano de la CGT. Afuera, los seguidores de Letard aplaudieron el resultado del Congreso.

No será el Movimiento Evita. Lautaro Cruciani, el secretario general, fue mocionado para integrar el Tribunal de Disciplina pero no aceptó. “No cumplieron el acuerdo de un lugar en la Junta Electoral para los movimientos sociales”, dijo. La decisión del dirigente no cayó bien en el seno de la central obrera.

Letard no se conformará sólo con esta participación y de cara a la definición de autoridades habrá que ver cómo se mueve. La foto junto a la conducción actual es leída por algunos como una puerta que se abrió y que puede llevar a otros caminos. “Con muy poco metió dos lugares, imaginate si se envalentona”, dijo un dirigente.

Furia K y del Valle de Uco

Los congresales de Tunuyán, que responden a Aveiro, se retiraron antes de que terminara el Congreso Partidario. El diputado provincial Julio Villafañe se mostró molesto por cómo se resolvió el reparto de los lugares.

“Hay una manipulación manifiesta de dirigentes del PJ que son los principales responsable de las derrotas que hemos venido trayendo. Y la verdad que la decisión de generar estas instancias nuevas a través de la política, de Martín Aveiro, de Emir Andraos, trae sus consecuencias. Tunuyán queda afuera de la participación en la Junta Electoral y no quieren que participen nuevos dirigentes”, dijo a Los Andes.

Diputado Julio Villafañe. Foto: Twitter

Para el legislador “hay kioscos que están desde hace años y entendemos que lo que les conviene es seguir perdiendo elecciones. Nosotros hemos bregado por una participación amplia, que haya una mesa de conducción política donde estén todos los sectores, como la CGT, los movimientos sociales, los distintos sectores del peronismo. Está todo digitalizado para favorecer a un determinado sector”

“La CGT ha hecho muy bien en presionar, y mucho, fuerte, para poder tener la posibilidad de tener estos dos representantes que tiene la Junta Electoral, y lo aplaudimos. Hay decisiones, desde la política y de quienes están conduciendo la política del Partido Justicialista a nivel provincial, de que en este caso Tunuyán y Lavalle se queden fuera de esta discusión”, resumió enojado mientras algunos congresales decían a viva voz que habían sido perjudicados.

El kirchnerismo tampoco quedó conforme, aunque sí tuvo participación en la Junta Electoral. Tras el quiebre con Carlos Ciurca, quedaron en la vereda de enfrente y sin ser del mismo equipo, hay puntos en común con Aveiro. “Creemos que se perdió la oportunidad de una mesa donde estén todos los sectores del peronismo para tener un diálogo político profundo, para armar una unidad necesaria de cara a las elecciones“, dijo el senador Helio Perviú a este medio.

El diputado provincial Helio Perviú

“Hoy no sucedió eso, efectivamente. Han quedado intendentes, compañeros del peronismo, afuera de los cargos representativos del partido. De hecho se votaron algunas cosas en el Congreso, mientras esos compañeros intendentes estaban hablando en una mesa de diálogos a las apuradas”, expresó.

En ese sentido, indicó que vienen planteando que el Congreso Partidario se llamó “a las apurada, con falta de diálogo. Esos compañeros se terminaron retirando enojados, se fueron. Merecemos un debate mucho más profundo entre todos los sectores del peronismo para poder abundar en una unidad necesaria”.