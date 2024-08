La CGT puja por un lugar en la Junta Electoral del PJ y se altera la previa del Congreso Partidario

La Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Mendoza sacudió el avispero en el peronismo a horas del Congreso Partidario. A través de un comunicado, exigió participación en los cargos partidarios que se definen allí, principalmente la Junta Electoral partidaria.

Las reuniones y llamados durante este viernes buscaron poner paños fríos a una situación muy tensa. “El vuelo está sobrevendido”, resumió un dirigente. El borrador de la nueva composición del órgano tan deseado, le daba un lugar a cada intendente, al kirchnerismo y ciurquismo. Con la demanda gremial, alguien podría quedar afuera. También se define la composición del Tribunal de Disciplina y la Comisión de Contralor Patrimonial.

“No aceptaremos ni legitimaremos la exclusión en la discusión en torno al próximo Congreso Partidario, donde se definirán las autoridades de la Junta Electoral”, dice uno de los párrafos más duros del comunicado que firman Ricardo Letard (Camioneros) y Luis Márquez (Metalúrgicos), al frente de la CGT local y que circuló el jueves por la noche vía WhatsApp.

En la sede del Sindicato de Artes Gráficas, en calle Patricias Mendocinas 1765 de la Ciudad de Mendoza se alquilan balcones a partir de las 11. La definición por cargos partidarios iba a ser una medición de fuerzas entre distintos sectores, pero la intromisión de la central obrera obligó a buscar acuerdos.

El mensaje cegetista le apuntó a la conducción partidaria que tiene a Flor Destéfanis en la presidencia. Ardieron teléfonos y hubo varias reuniones para bajar la espuma pero las certezas escasean por estas horas. Sí está claro que alguien podría quedarse afuera y, mirando a la definición de autoridades dentro de un par de meses, habrá que ver si hay heridas y si cicatrizan.

Una lectura posible es que haya alguna maniobra para evitar que se realice el Congreso Partidario, como puede ser acordar una prórroga. No habría que descartar alguna otra acción dada la dureza después en la postura de la CGT. Lo cierto es que mientras algunos sostienen que mañana se definirán los cargos en órganos partidarios importantes, otros dudan y dicen que hay que esperar.

Ricardo Letard, secretario general del gremio de Camioneros en Mendoza.

“No sabés el ruido que hizo la nota de Los Andes”, confesó un dirigente peronista que desayunó, cerca de las 7 de la mañana de ayer, leyendo el comunicado. Es que no se esperaba una reacción de ese tipo por parte de la central obrera.

Las miradas estaban puestas en los distintos sectores del peronismo que iban a medir fuerzas en el evento que reúne a los congresales que representan a los distintos sectores. La alianza entre el ex vicegobernador Carlos Ciurca y algunos los intendentes del PJ, quedando el kirchnerismo más lejos, iba a estrenar poder en el Congreso Partidario.

Mientras algunos se frotaban las manos antes de la batalla, un cónclave preparó el bombazo. El diputado nacional Martín Aveiro se reunió con dirigentes de la CGT el jueves a la tarde.

Allí se gestó la estrategia de salir con los tapones de punta y emitir un comunicado que a primera hora de viernes ya había sido leído por importantes dirigentes del peronismo. Las tensiones internas se acrecentaron, obviamente.

A Ricardo Letard le llamaron varios y tuvo reuniones. El mensaje parece ser muy claro: quieren espacios y no han sido convocados. No obstante, habrá que seguir el tema rumbo a la definición de autoridades partidarias. No sea cosa que el líder de Camioneros se envalentone, si le sale bien la jugada, y arranque la campaña.

El juego de la silla

La puja pasa por la Junta Electoral Partidaria. Son nueve los lugares que se definen ahí y el poder de ese órgano es, nada más ni nada menos, que el de convalidar las listas de candidatos a elecciones, tanto a internas como a comicios en donde pesa el voto popular. Encontrarle el pelo al huevo y tener potestad para bajar una lista, o aprobarla, es el peso que tienen esas biromes.

La reunión en San Rafael convocó a varios dirigentes. El ex legislador Gustavo Valls; el intentende de Maipú, Matías Stevanato, la senadora Adriana Cano; el intendente de La Paz, Fernando Ubieta y el diputado Gustavo Perret se ubicaron a la izquierda. De lado derecho están los hermanos sanrafaelinos Emir y Omar Félix, intendente de esa comuna; la intendenta de Santa Rosa y presidenta del PJ además de la diputada Verónica Valverde y su colega Juan Pablo Gulino.

La oferta que circula es darle un lugar a cada intendente: Omar Félix (San Rafael), Matías Stevanato (Maipú), Fernando Ubieta (La Paz), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Edgardo González (Lavalle), Emir Andraos (Tunuyán) y Celso Jaque (Malargüe). Otro lugar sería para el sector kirchnerista que encarna Anabel Fernández Sagasti y el restante, para el sector ciurquista. Este borrador está sujeto a cambios.

El número de congresales es de 137 y en el poroteo está la clave: cuántos tiene cada sector asegurados al momento de la votación. Por un lado está la alianza de los intendentes en la que están Stevanato, Félix, Ubieta y Destéfanis con Ciurca (la recordada foto frente a los criticados manteles).

Del otro lado, aunque no necesariamente en un solo bloque, asoman los que siguen al diputado nacional Martín Aveiro (Tunuyán), al malargüino Celso Jaque y algunos suman al lavallino Edgardo González. También aseguran llegar con peso a este sábado a la mañana.

El sector que conduce la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, obtendría un lugar en la Junta Electoral Partidaria.

Otra carta que tienen bajo la manga algunos es la impugnación del Congreso Partidario. “Resolvieron sin quórum. El Consejo Partidario debía llamar al Congreso y lo resolvieron con 8 personas cuando debían ser más. No le avisaron a nadie”, dijeron con furia desde uno de los sectores que no comulga con la actual conducción.

“No podemos permitir que el sectarismo y la falta de participación sigan afectando al peronismo. Es hora de practicar más la unidad y no sólo declamarla.”, dicen los gremialistas Letard y Márquez.

Hasta última hora de hoy seguían las tratativas y la CGT estaba cerca de quedarse con una de esas sillas. Así, de las nueve en juego, alguien se quedaba parado. Se espera saber quién resignó su lugar, o bien, quién salió perjudicado. Otra opción es que la central obrera se quede sin nada. “Habrá consecuencias”, advierten los cercanos a los gremios.

Desde temprano son varios los peronistas que se apostarán en el centro mendocino para rosquear y pulir la lista de nombres a confirmarse en los cargos. Y evitar así, alguna sorpresa de último momento.

La expectativa crece en torno al congreso porque, podría haber final feliz como suceder todo lo contrario. Cada uno defenderá su poder y buscará que se traslade a la votación. Varios son consientes que el resultado del Congreso Partidario marcará el rumbo de la definición de autoridades.