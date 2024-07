Kicillof culpó a Milei y se desentendió de la decisión de YPF de elegir a Río Negro y no a Buenos Aires

Con cuestionamientos al presidente Javier Milei, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró esta mañana que se entrevistó con el CEO de YPF, Horacio Marín, y que le confirmó la decisión de no construir la planta de Gas Licuado Natural en Bahía Blanca por “conveniencia técnica y económica” y no por estar o no adheridos al Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI). En cambio, la compañía lo hará en Río Negro.

Con la decisión de estas empresas de desarrollar la planta en Río Negro, la provincia de Buenos Aires ve cómo se le escapa ante sus ojos la “inversión más grande de la historia”, por un total de 30.000 a 50.000 millones de dólares.

“No es la primera vez que Milei, le dice que no a Bahía Blanca, se lo viene diciendo desde el temporal cuando viajó en diciembre del año pasado y les aseguró a los vecinos afectados que no había fondos para asistirlos”, sostuvo Kicillof en conferencia de prensa, en claro descontento de Milei.

“No tiene que ver con no adherir al RIGI, es una venganza que causa un daño enorme”, sentenció el mandatario de Buenos Aires.

“Por más de que se trata de una empresa del orden privado, los directivos de YPF son funcionarios del presidente Milei. Ayer algunos decían sorpresa o puja, pero lo que observamos ayer es que los funcionarios del presidente Milei tomaron decisiones dictadas por el presidente Milei”, cuestionó Kicillof.

Dijo que la decisión de las empresas es “un hecho de enorme gravedad, ante una verdadera irresponsabilidad por parte del presidente de la Nación”.

“Por un capricho guiado por cuestiones ideológicas y políticas está poniendo en riesgo un proyecto muy importante para el pais y la Provincia en el que estábamos trabajando hace 10 años”, reclamó el dirigente peronista.

La planta conjunta de gas natural licuado (GNL) entre YPF y la estatal malaya Petronas se construirá en Río Negro y no en la provincia de Buenos Aires, la otra localidad que disputaba la llegada de la mega inversión.

La decisión fue tomada por las empresas teniendo en cuenta que mientras Río Negro ya adhirió al Régimen de Grandes Inversiones (RIGI), la provincia de Buenos Aires aún está definiendo qué camino tomar.

La planta estará ubicada en la zona de Punta Colorada, en la localidad rionegrina de Sierra Grande, donde también se llevará a cabo la puesta en valor y modernización de un viejo puerto en desuso con salida al océano Atlántico.

La planta conjunta de GNL entre YPF y la estatal malaya Petronas se construirá en Río Negro y no en la provincia de Buenos Aires - Foto NA

Tras un estudio encargado a una consultora internacional, la elección que primó fue instalar la planta en Río Negro, por sobre la propuesta inicial de construirla en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, indicaron fuentes de YPF.

En total, el proyecto abarca exportaciones de 460 barcos anuales por unos 120 millones de m3 diarios (MMm3/d) de gas natural y una suma de US$ 15.000 millones en ventas al exterior.

Para eso, YPF y Petronas tienen que conseguir un comprador (off taker) y financiamiento a gran escala. La actual producción de la Argentina alcanza los 135 a 140 MMm3/d de gas natural, por lo que se deberá casi duplicar en 7 años.

