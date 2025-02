Jonatan Viale habló tras las críticas por su entrevista a Javier Milei: "Que la sigan chup..."

Tras la controversia generada por la interrupción de la entrevista a Javier Milei en TN, el periodista Jonatan Viale rompió el silencio y anunció que esta noche hará un descargo en su programa. "Voy a explicar la intervención de Santiago Caputo, qué hice, qué no hice y cómo se filtró el video", amplió en diálogo con Lucas Morando quien lo reemplazó en la conducción de su programa “Pan y Circo” que se emite por Radio Rivadavia.

En medio de las repercusiones, Viale defendió su credibilidad: "Tengo la tranquilidad de saber que jamás en la vida toqué un peso de este gobierno, ni de ningún gobierno, ni de nadie", afirmó el periodista. Y agregó: "Me puedo equivocar, pero jamás voy a estar del lado de los corruptos, los que liberan delincuentes o los que cobran 35 palos de jubilación".

Preparensé para esta noche. — Jonatan Viale (@JonatanViale) February 18, 2025 Además, Viale reconoció que fue un día difícil y que su familia y amigos fueron clave para sostenerlo: "Mi hermana me llamó y me dijo: 'Mové el orto, levantate, te quiero fuerte'. Me dieron fuerza ella, Mica y Alan". El conductor también reveló que Marcelo Fígoli, dueño de Alpha Media, lo apoyó durante toda la jornada y le pidió que volviera a la radio: "Me cuidó toda la mañana, me decía: 'Vení a la radio', pero le expliqué que primero quería hablar en TN".

Embed "A mí me van a tener que matar para sacarme del periodismo",relató el periodista. Sobre las críticas que recibió, Viale fue contundente: "No me interesa lo que digan en Twitter ni mis colegas. No trabajo para DEPA ni para COPEA, mi único compromiso es con la gente que me escucha y me mira en la tele".