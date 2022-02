Javier Milei elogió a Santi Maratea por su millonaria colecta para Corrientes: “Es más eficiente que el Estado”

El diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, criticó al Gobierno Nacional y lo comparó con el influencer Santi Maratea, el cual recaudó más de $150 millones para combatir los incendios en Corrientes.

El funcionario, profundizó su teoría acerca de la ineficacia que, según su óptica, afecta al Estado y ratificó su postura de que el país funcionaría mejor bajo un esquema de autogobierno. “El problema no es si las personas son o no buenas o inteligentes, lo que no funciona es el Estado”, definió.

Con respecto a Maratea, señaló que: “Tenés el desastre de Corrientes y un chico, que maneja redes sociales, termina siendo más eficiente que el Estado nacional y provincial, que gasta más en carnavales que en combatir el fuego”.

En declaraciones realizadas en el programa “W: Ver y Rever”, que se emite por TN, Milei añadió: “Usan los recursos, no para lo que los pusiste sino para lo que ellos quieren. Lo usan para robar”, dijo con respecto al Gobierno.

Incendios en Corrientes: el Estado versus Santiago Maratea, según Javier Milei: "Es un gran fraude, después de esto deberían llamarse a silencio con ´el Estado presente´"https://t.co/DHuNSl6F6j pic.twitter.com/9shM38s9yn — TN - Todo Noticias (@todonoticias) February 23, 2022

“Antes de entrar en política tenía una pésima opinión de la casta. Ahora tengo una peor. Le puedo decir a la gente que los que cree que son malos, son malos, pero los que cree que son buenos, son peores”, graficó.

Y agregó: “El Estado hay una forma de interpretarlo, que es como un seguro: te pasaste pagando la prima y cuando viene el siniestro, no está. Hay una cantidad monstruosa de recursos que hay para luchar contra el fuego, y cuando llega el fuego, el seguro falla”.

“La plata la reparten de acuerdo a sus preferencias y a sus amistades políticas. En el fondo esto es un gran fraude. Este Gobierno está muy preocupado por el tema del medio ambiente, tiene hasta un ministerio, y cuando vino un desastre, fallan. Y siempre te dicen que todo lo resuelve la mano opresora del Estado. Después de esto, deberían llamarse a silencio con el ‘Estado presente”, completó.