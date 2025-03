Hebe Casado presentó el proyecto de Ley Hojarasca, que busca eliminar 66 normas en desuso

En el acto de la Legislatura , participaron el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner Tomba ; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi ; el secretario Legislativo del Senado, Lucas Faure y Juan Carlos Jaliff , ex presidente provisional del Senado y actual colaborador de la Cámara Alta.

"Al inicio de la gestión, propusimos realizar un digesto dentro de la Legislatura . Para ello, necesitamos primero depurar las leyes que han quedado vigentes, aunque ya no tengan aplicación real", explicó Casado.

Durante la presentación, la vicegobernadora destacó que este trabajo es el primer paso de un proceso que abarcará diferentes períodos legislativos hasta llegar a la actualidad. La segunda tanda de leyes a derogar, abarcará hasta las sancionadas al año 1970. La intención es que ese proyecto sea presentado "antes del receso de invierno", dijo Casado.

Ley Hojarasca a la mendocina

El título de la ley hace referencia al proyecto homónimo que impulsa el ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, y la vicegobernadora le aclaró a Los Andes que fueron asesorados por su equipo también.

"Justamente consultamos con el equipo de Sturzenegger como lo habían llevado adelante y fueron ellos quienes sugirieron hacerlo por tramos y por vigencia o en la época que fueron hechas cada una de las leyes. Estuvimos en contacto todo el tiempo con su equipo", indicó.

El secretario legislativo del Senado provincial, Lucas Faure, encabezó el equipo de funcionarios legislativos que llevó adelante la tarea de identificar todas las leyes, analizarlas con detenimiento y luego, avanzar con iniciativas para la derogación o reforma en caso de considerarlo.

Casado también aseguró que Juan Carlos Jaliff, actual colaborador de la Cámara Alta, es una consulta obligada en estos temas y él será el encargado de revisar todo el proyecto.

"Agradezco a todo el equipo de la Legislatura que se ha puesto en frente de revisar toda la normativa vigente y a nuestro revisor máximo, que es Juan Carlos Jaliff, que es como nuestro `Libro gordo de Petete' . No estuvo en el inicio de todas las leyes, pero las conoce al dedillo a cada una de ellas", dijo la vicegobernadora durante la conferencia.

Hebe Casado Lombardi Jaliff.jpg Presentaron la "Ley Hojarasca" la vicegobernadora Hebe Casado; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el presidente previsional del Senado, Martín Kerchner; y el histórico exlegislador Juan Carlos Jaliff Prensa Senado de Mendoza

Las leyes que serán derogadas

La revisión de normativas históricas permitió identificar diversas leyes que han sido reemplazadas por otras más recientes o que ya no tienen utilidad. Algunos ejemplos son:

– Una ley de planes de urbanización, sustituida por la Ley 8051 de Ordenamiento Territorial.

– Normas de fiscalización de semillas, cuya función hoy cumple el ISCAMEN.

– Una ley de subsidio a artistas para el "embellecimiento público", sin aplicación actual.

– Antiguas normativas sobre el presupuesto anual, reemplazadas por la Ley de Administración Financiera.

– Leyes que establecían normas laborales diferenciadas por rubro, superadas por la legislación laboral vigente.

– Un impuesto al consumo del vino, que resultaba incompatible con el IVA y contrario a la tradición mendocina.

Mayor seguridad jurídica

Casado comentó que se busca " por un lado desburocratizar y por el otro, derogar aquellas leyes que quedaron obsoletas por cuestiones tecnológicas o de tiempo y en tercer lugar, las que han sido superadas por otras normas posteriores".

"Esto tiene que ver con lo que viene haciendo Mendoza, que es dar un marco normativo claro. Lo que da mayor seguridad jurídica a quienes quieren emprender o invertir en la provincia, que no tengan una maraña de leyes y que después no sepan, si están haciendo lo correcto o no", completó la vicegobernadora.