Guaymallén: el hijo de Marcelino Iglesias deja el municipio y seguirá como funcionario provincial

Mauricio Iglesias , hijo del exintendente Marcelino Iglesias y secretario de Gobierno y Desarrollo Social de Guaymallén , no seguirá como funcionario del actual jefe comunal Marcos Calvente .

El propio Mauricio Iglesias confirmó la salida del gabinete de Calvente a Los Andes, al sostener en horas del mediodía de este lunes: "No he presentado la nota todavía, pero estoy de salida". Iglesias no había formalizado hasta entonces su dimisión y tenía una reunión pendiente con el intendente.