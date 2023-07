Gerardo Morales: “Sergio Massa está haciendo el papel lamentable de la gran Alberto”

Gerardo Morales volvió a Mendoza después de la Fiesta de la Vendimia y aquella foto que le diera origen al Grupo Malbec. Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo encabezaron la postal, dejando afuera al gobernador jujeño y al senador nacional Martín Lousteau, ambos presidente y vice de la UCR Nacional que estaban a pocos metros de distancia.

Entrevistado por Los Andes, en medio de una visita con agenda de campaña y actividades junto a Alfredo Cornejo, el mandatario norteño lo respaldó porque considera que será un triunfo del radicalismo. Se desmarcó de la fórmula de Patricia Bullrich y Luis Petri porque el 13 de agosto, día de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se elige “entre dos modelos distintos que propone Juntos por el Cambio”.

-¿Quedó algún rencor después de la Vendimia por aquella foto?

-No, para nada. Son cosas de la política, hace 40 años, que qué hago política. He sido gobernador después de cuatro veces de intentar, después de ser candidato tantas veces. Tuve triunfos, pero imagínate la cantidad paliza que tuve también, así que no hay ningún problema.

-Luis Petri lo trató de tibio...

-Le tengo mucho respeto a Luis, no me voy a enganchar.

-¿Se comunicó con él siendo que los dos están en la provincia?

-No hable con él, pero no tengo ningún problema.

-Está recorriendo provincias, ¿qué preocupaciones plantea la gente?

-La inflación, la economía, hay incertidumbre, mucho desconcierto. Me parece que tiene que ver con la falta de rumbo que muestra un gobierno decadente que ha hundido el barco, que nos ha puesto en una situación muy compleja. Sergio Massa está haciendo, a esta altura, el papel lamentable de “la gran Alberto”. Va a arreglar con el fondo pero le pega para quedar bien con Cristina. Dice tal cosa para no quedar mal con Alberto, debe estar muy incómodo ahí y está de candidato a Presidente y me parece que la dificultad que tiene es qué le va a decir al pueblo.

-¿Qué caracteriza a la fórmula que conforman con Horacio Rodríguez Larreta?

-El país necesita liderazgo. Si hay algo que caracteriza a nuestra fórmula es la experiencia de gestión. Los dos gobernamos y nos toca resolver problemas todos los días y creemos en el liderazgo que no es andar a los gritos y hacerse el bravo o hacerse el caliente o el poco tibio. Es tomar decisiones, es bancar consecuencias, saber dialogar, escuchar es acertar, es cometer errores, es la gestión. Es lo que necesita el país, experiencia, gestión y liderazgo moderado. Horacio no es de andar a los gritos, pero metió presas a las tres bandas narco más jodidas de la Ciudad de Buenos Aires y ha logrado bajar la narcocriminalidad, haciendo que sea la ciudad más segura de Latinoamérica.

Gerardo Morales y Alfredo Cornejo, en el comité radical.

¿En qué se diferencian de la fórmula de Bullrich-Petri?

-Yo hablo de nosotros. Nosotros expresamos eso, gestión, propuestas, un equipo. Creo que nuestro espacio es la expresión de Juntos por el Cambio literal, está Lilita (Carrió) con la Coalición Cívica en nuestra lista, está Miguel Pichetto con todo el peronismo republicano en nuestra lista. Está José Luis Espert que es una incorporación reciente con toda su gente, está Cynthia Hotton, está el GEN (NdR: el espacio de Margarita Stolbizer). Toda las fuerzas políticas que expresan la gran diversidad de Juntos por el Cambio apoyan a Larreta-Morales. Somos esa expresión diversa, que es la que necesitamos los argentinos.

-Cambia Mendoza va a fiscalizar las dos listas, ¿le da tranquilidad esa fiscalización, teniendo en cuenta que hay cierto favoritismo por Bullrich?

-Y Petri, muchos van a trabajar para Petri. Tengo toda la confianza, es una lista única y estamos trabajando con Ulpiano Suárez y muchos dirigentes como Walther Marcolini, Claudia Najul y varios que suman todos los días. El 13 se resuelven dentro de Juntos por el Cambio, dos modelos que son los que acabo de caracterizar.

-¿Qué interpretación hace de lo que pasó en Santa Fe?

En Santa Fe ganó esta forma de hacer política, de transmitir un mensaje, de no agraviar, de decirle claramente al pueblo qué vas a hacer, de apostar al diálogo. Los ejes de la campaña de Maxi Pullaro son los lineamientos y ejes que planteamos para el país con Horacio y eso ha ganado. Yo creo que eso es la sensatez en definitiva. Ha tenido que soportar una serie de situaciones y se ha mantenido con mucha templanza. Yo creo que eso necesita el país.

-Después del 13, ¿está garantizado que van a trabajar juntos?

-Sí, mas unidos que nunca porque vamos a gobernar Y me parece que pasado el 13 vamos a estar enfocándonos en resolver los problemas de Argentina. Vamos a estar juntos eso.

Gerardo Morales visitó empresas.

-¿Cree que Bullrich va a trabajar con Larreta si gana?

-Yo creo que sí. No la veo a Patricia diciendo “no”, y encaprichándose.

-¿Cómo es su relación con Alfredo Cornejo?

-Buena

-¿Han tenido mejor relación en otro momento que ahora o al revés?

-Tal vez hemos tenido peor relación que ahora. Recien estuvimos, es candidato a gobernador y recibe el apoyo del radicalismo y todos queremos que gane bien. Fue un buen gobernador, gana el radicalismo, después cada uno tiene su pensamiento.

-Habló de eliminar la política paraestatal y citó el ejemplo de Milagros Sala que maneja 40.000 planes. A nivel nacional es mucho más, ¿cómo va a manejar ese tema?

-Cambiando las reglas en el manejo de los planes, quitándole el manejo a los intermediarios garantizándole los planes en términos de derechos para las personas. La mejor manera de combatir eso es con derecho, con ciudadanía. Entregaban viviendas con un ticket que firmaba Milagros Sala, yo les di escritura. Las personas cuando tienen derechos se sienten seguras. Ahí hay que ir. La gente no quiere ir al corte, la gente quiere trabajar. nuestro Nuestro desafío es equilibrar y ordenar la economía, ordenar las cuentas públicas teniendo en cuenta que necesitamos un Estado eficiente, pero un Estado presente también para atender no sólo la educación la salud y la seguridad, sino también desarrollo humano con las jefas de hogar con la familia no es cierto que están bajo la línea de pobreza.