En medio de la interna de Juntos por el Cambio, Morales y Petri estarán de campaña en Mendoza

En medio de la campaña electoral y también de la fuerte interna que hay dentro de Juntos por el Cambio, los precandidatos a vicepresidente de Patricia Bullrich (Luis Petri) y Horacio Rodríguez Larreta (Gerardo Morales), estarán en la provincia este miércoles con diversas actividades. Sin embargo, no habrá algún tipo de encuentro entre ellos.

Del lado de Gerardo Morales, quien acompaña al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estará en varias actividades junto al intendente capitalino, Ulpiano Suárez. En primer lugar, a las 10.30 está prevista una visita a la empresa de maquinaria agrícola, Industrias De Blasi, en Maipú.

Luego, se prevé a las 12 una charla en la Asociacion de Industriales Metalurgicos de Mendoza (Asinmet), organizada por el empresario y político del frente Cambia Mendoza, Julio Totero.

Pasado el mediodía, se espera un almuerzo con dirigentes del Frente Cambia Mendoza, del cual podrían participar el gobernador Rodolfo Suárez y también los precandidatos a diputados nacionales. Tras una ronda de entrevistas en medios de comunicación, terminará la jornada por la tarde con un acto con el candidato a gobernador, Alfredo Cornejo, en el comité radical, a las 18.

En tanto, desde el sector de Petri no está muy clara la agenda. Este martes por la noche tuvo un encuentro con los dirigentes de Mendocinos por el Futuro; y según trascendió, por la mañana estará con agenda en el Este provincial, particularmente en San Martín, su departamento.

En tanto, planea reunirse con el candidato a intendente maipucino, Mauricio Pinti Clop; para luego almorzar con el candidato de Luján por el radicalismo, Natalio Mema. Del resto de la tarde, aún no hay confirmaciones respecto a la tarde.

Cruces entre Petri y Morales

Lo cierto es que la relación no es de la mejor ni entre Rodríguez Larreta y Bullrich; como tampoco entre Morales y Petri. En el caso del mendocino excontrincante de Alfredo Cornejo en la interna de Cambia Mendoza, no dudó en cuestionar públicamente al jujeño Gerardo Morales la semana pasada por la situación conflictiva que está atravesando la provincia del norte. Una mujer se descompensó ayer en un colectivo y no pudo ser atendida a tiempo. Hoy el gobernador jujeño pidió a los turistas que no viajen esta semana a su provincia.

Virginia Florez Gomez, una turista boliviana, murió el domingo en la localidad de Abra Pampa, Jujuy, luego de desmayarse a borde de un colectivo que estaba inmovilizado por los piquetes. El Gobierno presentó una demanda penal contra los que cortaron la ruta y Gerardo Morales pidió que los turistas no viajen esta semana.

“La tibieza genera pobreza y caos. No se puede trasladar el costo de la falta de decisión política a los ciudadanos. Los piquetes tienen de rehenes a miles de familias que soñaron sus vacaciones hace meses”, disparó Petri por Twitter incluyendo el link de una nota publicada en La Nación.

Considera que “lo mismo pasa con los comerciantes, artesanos, hoteles y posadas, que invirtieron y ahora pueden perderlo todo”. El dirigente radical, nacido en San Martín, siempre ha estado del lado del llamado ‘manodurismo’ judicial.

“No podemos seguir dejando que unos pocos secuestren a la mayoría de los argentinos. No hay excusas cuando se trata de aplicar la ley y el orden. No se negocia con los secuestradores”, dijo con dureza el compañero de fórmula de Bullrich.

Morales no la dejó pasar y apuntó a una de las debilidades de Petri: que no tiene experiencia en cargos ejecutivos y le recordó que después de las elecciones primarias, deberán trabajar todos juntos. “Como nunca te tocó gestionar o gobernar, no comprendés lo que se necesita para terminar con un Estado paralelo de más de 15 años de violencia y corrupción, con Milagro Sala y su mafia presa” expresó el norteño. “La paz de Jujuy no se negocia. Cuando visites Jujuy comprenderás por qué”, le dijo.

“El orden y el respeto a la ley no se negocia. La policía de Jujuy y la de cualquier lugar del país, debe actuar ante un piquete para preservar vidas, garantizar la paz, la seguridad y los derechos de todos los argentinos”, fue parte de la respuesta de Luis Petri.