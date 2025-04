Gabriela Cerruti deja de manera definitiva la política: publicará un libro relacionado a su experiencia

Milei no logró reunirse con Trump en Estados Unidos: "Son cosas que pasan"

El salto de Cerruti hacia la narrativa política coincide con su decisión de dejar definitivamente su carrera como dirigente. Así lo comunicó en una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, donde reafirmó su alejamiento de las elecciones legislativas y de cualquier cargo futuro. A través de esta obra, se propuso cerrar una etapa y abrir otra, donde los personajes de ficción tomen la palabra y no ella.

La ex portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. (Télam)

No es su primera experiencia como escritora. A los 23 años publicó El Jefe, una biografía de Carlos Menem, y luego El Pibe, centrado en Mauricio Macri. Pero este debut novelístico a los 60 años representa otro enfoque. Cerruti retoma su formación periodística y su recorrido legislativo para tejer un thriller polític o, un género que, según ella, aún no está arraigado en la literatura nacional.

El peso en la política nacional

“Contar lo que pasa en Olivos, la Rosada o los Tribunales todavía no está demasiado explorado en la ficción argentina”, afirmó. Y aprovechó para trazar una comparación con series como The West Wing o House of Cards, que sí lograron consolidar ese estilo en Estados Unidos.

La historia está repleta de escenas extravagantes que suenan extrañamente plausibles: una mujer que llega en el baúl de un auto a la residencia presidencial y termina como primera dama en el Teatro Colón. Cerruti convierte en ficción décadas de recorridos por despachos oficiales, cenas protocolares y conversaciones a puertas cerradas, con una naturalidad que vuelve difusa la línea entre lo real y lo inventado.

En el fondo, su título funciona como una advertencia. Para Cerruti, el poder actúa como un veneno que se filtra en todos los rincones del sistema: no solo afecta a quienes lo ejercen, sino también a quienes lo rodean: periodistas, jueces, empresarios.

Cerruti se mantiene firme ante las posibles polémicas que pueda generar su obra. “Ya dije todo lo que había que decir cuando hablaba frente a un micrófono todos los días. Ya no es más mi trabajo, no me corresponde hablar. Que hablen los personajes de la novela”, sentenció.