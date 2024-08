Estela de Carlotto afirmó que Maduro “ha trampeado” y que “será dictador”

Pese a que la organización Madres inicialmente apoyó la candidatura de Nicolás Maduro, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró que el presidente de Venezuela “ha trampeado” las elecciones del pasado 28 de julio y que “ofende” la memoria del fallecido Hugo Chávez.

Así lo dijo la referente de Derechos Humanos en diálogo con el periodista Jorge Rial en Radio 10. “(Venezuela) es un país donde tiene de arrastre lo que fue el fundador de ese partido político (Hugo Chávez). Y a este hombre (Maduro) yo no tengo palabras para juzgarlo, porque no puedo hablar de lo que no sé. En esto tienen que estar los políticos, pero los países también, porque están condenando para que presente las actas”, consideró este lunes.

Para Estela de Carlotto, se ve “claramente” que Maduro “ha trampeado” los comicios. “Pero, bueno, yo no sé. Será un dictador... y los habrá. Los de ahora están votados pero serán dictadores también”, señaló también sobre la oposición venezolana liderada por Edmundo González Urrutia.

“Maduro no tiene las boletas, no tiene nada”, afirmó la mujer, por lo que Maduro “está ofendiendo” la memoria de Hugo Chávez

“Yo lo estoy siguiendo porque lógicamente a uno le interesan los países de Latinoamérica. Tenemos que defendernos entre los latinoamericanos. La mayoría tuvimos dictaduras en el mismo momento, y todos perdieron familias”, agregó.

El sábado pasado, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aliada en su momento de Chávez y Maduro, habló por primera vez de los comicios señalados por fraude. Si bien expresó que adhiere al comunicado de AMLO, Lula da Silva y Gustavo Petro, mandatarios de México, Brasil y Colombia respectivamente, al mismo tiempo pidió por la transparencia de los resultados.

“Pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas. Es lo que tenemos que pedir, que se publiquen”, declaró CFK.

Las Madres de Plaza de Mayo queremos enviarles al pueblo y el gobierno Bolivariano de Venezuela, nuestro más cálido saludo revolucionario en la víspera de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo domingo 28 de julio pic.twitter.com/Rws9SAWxaP — Prensa Madres (@PrensaMadres) July 25, 2024

