En campaña, Fernández entregó viviendas, polarizó con Macri y recordó a Kirchner

El presidente Alberto Fernández encabezó este lunes un acto de entrega de viviendas financiadas por el Estado nacional en la localidad bonaerense de Merlo, donde en plena campaña electoral polarizó con su antecesor, Mauricio Macri, y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y recordó a su ex jefe político Néstor Kirchner.

El jefe de Estado se mostró con parte de su gabinete y con la primera precandidata oficialista a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz. También estuvo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. En este acto se entregaron en viviendas del Plan Procrear y créditos para la construcción Casa Propia.

El primero en hablar en el acto de gobierno fue el intendente local, Gustavo Menéndez, quien nombró a varios de los candidatos a diputados nacionales por el Frente de Todos. Mencionó a Tolosa Paz y a Martín Gill, quien es precandidato a diputado nacional del oficialismo nacional en la provincia de Córdoba. Y Kicillof destacó el trabajo en la pandemia de su ministro de Salud, Daniel Gollán, quien estuvo presente y va como segundo en la lista, detrás de Tolosa Paz.

“Estamos facilitando el acceso a las viviendas. Esto el mercado no lo hace. Algunos creyeron que esto lo resolvía el mercado. Y entonces crearon los créditos UVA, y lo único que hicieron fue traerle un enorme problema a la gente que tomó esos créditos. Nosotros creemos que el Estado debe estar muy presente, acompañando a los que necesitan una casa”, dijo Fernández.

El Presidente recordó que Eva Duarte de Perón “estuvo en el escenario público solamente siete años y eso le bastó para pasar a la eternidad y que nunca nadie la olvide, y para que todos levantemos sus banderas y las hagamos propias”.

“Esto tiene que ver con algo más profundo que días atrás con Cristina quisimos invitarlos a pensar. No todo es lo mismo en política. ¡No todo es lo mismo! Hay quienes creemos que el Estado debe estar muy presente para acercar posibilidades de desarrollo y están los que creen que eso es un problema que el mercado lo arregla y que el Estado no tiene que hacer hospitales y el mercado terminó pidiéndole al hospital público que atienda a sus socios de prepagas porque no tenían más camas”, dijo Fernández.

Fernández agregó que le “impresiona” mirar para atrás y ver que Juntos por el Cambio ha ganado dos elecciones (en 2015 y 2017). “Me pregunto cómo fue que todo eso pasó. Me lo pregunto porque como en este barrio, quedaron 11.000 viviendas sin entregar. Estaban casi terminadas, pero decidieron no entregarlas. Siempre me pregunto por qué motivos alguien decidió privar a esas familias de tener un hogar”, expresó el Presidente.

Según su hipótesis, el gobierno de Mauricio Macri decidió no entregar las viviendas porque sino las familias que la iban a recibir, recordarían por siempre que las mismas habían sido construidas por un proyecto impulsado por Cristina Fernández de Kirchner. Y señaló que también el “70% de las obras públicas estaban paralizadas” cuando él accedió al Poder Ejecutivo en diciembre de 2019.

Fernández afirmó que él decidió “no decir nada ni denunciar a nadie” al asumir la Presidencia y afirmó que se avanzó en poner en marcha las obras públicas y la construcción de viviendas. “Esto había dicho yo en campaña junto a Cristina. Dijimos que íbamos a poner a la construcción como motor de la economía”, expresó.

El jefe de Estado dijo también que en la oposición hubo también “alguno que casi celebraban las muertes” por Covid-19, mientras el Gobierno “trabajó incansablemente” para sortear “un montón de problemas” porque la gestión anterior había “dejado de hacer”, como por ejemplo la construcción de hospitales.

Fernández pidió recordó el acuerdo del macrismo con el Fondo Monetario Internacional y el peso de esa deuda en la actualidad. “Digo estas cosas para convocarlos a la épica del día después, porque estamos vacunando a todos y a todas. Empezamos por los que eran más frágiles. Vacunamos casi al cien por ciento de los adultos mayores. Cuando vemos hoy los fallecimientos que el coronavirus causa, prácticamente no hay adultos mayores”, agregó.

“Cuando tengamos la oportunidad de cruzar esa puerta de salida que está tan cerca, porque la vacuna nos lo permita, ¿cuál es la vida que vamos querer? La de un Estado que a todos cuide y ampare o una como la que nos proponen otros que dicen que sobran 20 millones de argentinos en el país. ¿Una vida en la que se elija a los bancos por sobre la gente? ¿Qué Estado vamos a querer? Un Estado que se arrodilla y pide que nos enamoremos de los funcionarios del Fondo o uno que se plante y le diga al Fondo a los argentinos no los hago sufrir”, agregó.

También recordó a Néstor Kirchner, momento en el que se le quebró la voz. Y lo parafraseó: “Como decía él, necesito que me ayuden todos y todas, con mucha fuerza, con la certeza de que tenemos una salida y que podemos hacer un país justo, con la convicción de que pueden tener todos condiciones de igualdad para crecer y desarrollarse”, finalizó.