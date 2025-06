El que sí es amigo de Milei: cómo fue la reunión con Pedrito, el "nene libertario"

“¿Qué pasó que no saludaste ni a Villarruel ni a Macri?”, comenzó preguntando el chico, mientras despertaba gestos risueños por la incisiva consulta . “Roma no paga traidores”, respondió Milei, haciendo referencia al episodio que se vivió durante el Tedeum por el 25 de mayo, cuando le negó el saludo a la vicepresidenta y al jefe de Gobierno porteño.

“¿Te vas a volver a postular?”, le consultó Pedrito. Milei contestó: “Si las condiciones ameritan, lo haré, pero igual en el fondo digo, la reelección va a depender de la gente, no de mí. Eso sí, si soy reelecto después del 2031 no me van a ver más. Me voy a ir”, anticipó.

Los casos de Ian Moche y Pedrito

A diferencia de Pedrito, Milei no fue conciliador con Ian Moche, un nene de 12 años con autismo que reclamó por la Emergencia en Discapacidad, cuya extensión hasta 2027 se debatirá en el Congreso el miércoles, y reveló que, cuando se reunió con él y su mamá, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, dijo que tener un hijo con discapacidad “es un problema de la familia, no del Estado”.

Milei se enojó y compartió un posteo en X, acusando al niño de "operar" en su contra, pese a que tuvo reuniones con dirigentes de todos los espacios políticos.

El tuit de Milei contra Ian Moche El tuit de Milei contra Ian Moche X

En la imagen se ve al chico de 12 años en una entrevista televisiva de LN+ junto al conductor Paulino Rodrigues, así como con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el excandidato presidencial Sergio Massa.

"Pautino (burla al periodista) siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas... no falla", escribió Milei en un posteo de este domingo, avalando lo que decía una cuenta (@hombregrisxd) sobre "un nene con autismo que opera contra Milei" y que "viene de una familia ultrakirchnerista".