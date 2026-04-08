El oficialismo se encamina a aprobar la reforma de la Ley de Glaciares en Diputados

En medio de una sesión tensa en la Cámara de Diputados y protestas en las adyacencias del Congreso, La Libertad Avanza y sus bloques aliados se encaminan a convertir en ley la reforma pro minera a la Ley de Glaciares.

Embed - SESIÓN EN VIVO: 8 de abril de 2026 - GLACIARES - Diputados Argentina

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Propios y ajenos estiman que los mismos diputados que dieron quórum al inicio de la sesión levantarán la mano para aprobar la iniciativa con media sanción del Senado, que flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos en zonas periglaciares.

Quienes habilitaron la sesión fueron los diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), algunos monobloques e incluso varios diputados de Provincias Unidas (Alejandra Torres, Jorge Rizzotti, Ignacio Garcia Aresca, Gabriela Scaglia, José Nuñez, y Sergio Cappozzi).

En el inicio de la sesión, la diputada nacional del Frente de Izquierda Romina del Plá y su par de Unión por la Patria Lorena Pokoik fracasaron en su intento por incorporar al temario sendos proyectos para repudiar la decisión del Gobierno de quitar las acreditaciones a varios medios de prensa, a quienes acusan de participar de una campaña de desprestigio financiada por Rusia.

Posteriormente, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés planteó otra moción de apartamiento de reglamento para que se trataran los proyectos de resolución que apuntan a que Argentina se mantenga neutral en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, pero la iniciativa no obtuvo el respaldo suficiente en términos de votos.

Seguidamente, a través de una moción de apartamiento de reglamento, la diputada nacional de Unión por la Patria Paula Penacca planteó la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado en la Justicia por posible enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado, pero no alcanzó la mayoría de votos requerida.

Entre los votos negativos que salieron al rescate del jefe de Gabinete se anotaron los del PRO y la UCR.

Además, la oposición -a través de una moción presentada por Maximiliano Ferraro- sometió a votación una moción de apartamiento de reglamento para incorporar al tratamiento del orden del día los tres proyectos de ley vinculados al caso Libra, dos de los cuales apuntaban a citar al Congreso a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero no alcanzó una mayoría suficiente.

Protestas afuera del Congreso

Mientras se debate en el recinto de Diputados, afuera nueve activistas de Greenpeace se treparon al Monumento de los Dos Congreso para colocar dos banderas a modo de protesta en rechazo a la reforma a la Ley de Glaciares y fueron desalojados.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que los protagonistas saltaron las rejas y dos de ellos ascendieron hasta el tope del monumento para instalar una pancarta.

Una de las banderas decía “Diputados: no traicionen a los argentinos”, mientras que la otra indicaba “La Ley de Glaciares no se toca”, motivo por el que personal de Espacio Público ingresó al lugar y efectivos de la Policía de la Ciudad se encargaron de desalojarlo.

Los dos militantes que se encontraban en altura cesaron en su actitud ante la llegada de bomberos del Grupo Especial de Rescate (GER).

Todos los involucrados quedaron a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, que dispuso la notificación de las contravenciones y luego recuperaron la libertad.