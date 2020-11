El ministro Víctor Ibáñez dio positivo y presenta síntomas leves

El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de la provincia, Víctor Ibáñez, fue diagnosticado con coronavirus.

A través de sus redes sociales, Ibáñez habló de su estado de salud y el de su familia.

“Comunico por aquí que he dado positivo de Covid-19. Afortunadamente, mi familia y yo estamos bien de salud y con pocos síntomas por ahora. Vamos a cumplir los días de aislamiento como corresponde y seguiré trabajando desde casa, atento a lo que requiera el Gobernador”, escribió Ibáñez en Twitter. Además, el funcionario agradeció a la ministra de Salud de la provincia y al personal que lo asistió a él y a su familia. “A pesar de los recaudos hoy me tocó contagiarme a mí, por eso es muy importante que se sigan cuidando, para que no se contagien ustedes”, cerró.

Personas cercanas al funcionario aseguran que fue hisopado tras presentar algunos síntomas leves.

La semana pasada, Walther Marcolini, intendente de General Alvear, anunció que al presentar un síntoma compatible, se realizó un test que dio como resultado positivo de Coronavirus. Tras conocerse la noticia, el Ministro de Economía, Enrique Vaquié, y algunos funcionarios de ese ministerio, debieron aislarse, dado que habían viajado al sur provincial y mantuvieron reuniones con el intendente. El sábado, el ministro Vaquié informó por Twitter que dio positivo de Covid-19, pero no presenta ningún síntoma. Ya son tres los ministros provinciales que se contagiaron. La primera fue la ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri, ya recuperada. A mediados de octubre, el propio gobernador Rodolfo Suárez debió cumplir con el aislamiento de 14 días, debido a que su hija dio positivo al test de coronavirus.

Intendente de Luján con Covid-19

Ayer, el intendente de Luján de Cuyo, Sebastián Bragagnolo, confirmó por redes sociales que dio positivo en el test de Coronavirus.

“Queridos lujaninos. Luego de realizarme los estudios, he dado positivo de Covid-19. Me encuentro en muy buen estado de salud, con síntomas leves, aislado junto a mi familia en cumplimiento de los protocolos. Estoy en permanente contacto con el equipo municipal y continuaré cumpliendo mis funciones de manera remota. Agradezco al personal de salud por la atención y les pido a todos los lujaninos que se cuiden mucho”, fue el mensaje completo del intendente, que también eligió Twitter para informar.

Bragagnolo es el tercer intendente mendocino en contraer el virus, y el primero de los departamentos del Gran Mendoza. El Valle de Uco también confirmó su primer intendente con Coronavirus. Es el caso del jefe comunal de Tunuyán, Martín Aveiro, que luego de presentar algunos síntomas fue hisopado, con resultado positivo.