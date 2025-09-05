Martín Juez relató cómo afectaron a su familia los ataques en redes y agradeció la solidaridad de dirigentes como Guillermo Francos y Gabriel Bornoroni.

El hijo de Luis Juez apuntó contra el "Gordo Dan": "No perdono a este inadaptado social"

Las repercusiones por los dichos de Daniel Parisini, militante de La Libertad Avanza y conocido en redes sociales como El Gordo Dan, siguen generando indignación. El dirigente había publicado en X (Twitter) comentarios agresivos contra el senador cordobés Luis Juez, cuestionando su voto en el Senado y refiriéndose a su hija Milagros con agravios sobre su vida privada.

El episodio ocurrió luego de que Juez votara a favor de anular el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esa decisión motivó un ataque virtual de Parisini, que no tardó en despertar reacciones dentro y fuera de la política.

juez Comentarios agresivos contra el senador cordobés Luis Juez Twitter de El Gordo Dan Desde entonces, distintas voces expresaron su rechazo a lo ocurrido. Este viernes fue el turno de Martín Juez, hijo del senador, quien decidió hablar públicamente sobre el impacto familiar de la situación.

La respuesta de Martín Juez En declaraciones a La Voz En Vivo, Martín fue contundente: “Yo, como hijo, no lo perdono, no lo admito a este inadaptado social, que no sé qué se cree, o pícaro o gracioso”. Y añadió: “Por lo general, sé que el nivel de discusión en redes sociales es paupérrimo y miserable, por lo que cuando hay una votación en el Senado, decido no darle importancia”.

Embed Sin embargo, explicó por qué decidió responder: “A semejante inadaptado social no me salió otra cosa que responderle, sabiendo a lo que me exponía en redes con ese ejército de trolls que tiene disponible esta gente”.