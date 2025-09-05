5 de septiembre de 2025 - 22:59

El hijo de Luis Juez apuntó contra el 'Gordo Dan': "No perdono a este inadaptado social"

Martín Juez relató cómo afectaron a su familia los ataques en redes y agradeció la solidaridad de dirigentes como Guillermo Francos y Gabriel Bornoroni.

El hijo de Luis Juez apuntó contra el Gordo Dan: No perdono a este inadaptado social

El hijo de Luis Juez apuntó contra el "Gordo Dan": "No perdono a este inadaptado social"

Foto:

La Nación
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Las repercusiones por los dichos de Daniel Parisini, militante de La Libertad Avanza y conocido en redes sociales como El Gordo Dan, siguen generando indignación. El dirigente había publicado en X (Twitter) comentarios agresivos contra el senador cordobés Luis Juez, cuestionando su voto en el Senado y refiriéndose a su hija Milagros con agravios sobre su vida privada.

Leé además

Carrió y la Coalición Civica solicitaron el juicio político al juez que prohibió los audios de Karina Milei 

Carrió y la Coalición Civica pidieron juicio político al juez que censuró los audios de Karina Milei

Por Redacción Política
La foto de un cartel en una estación de trenes con la frase el 3% es para Karina es un montaje

La foto de un cartel en una estación de trenes con la frase "el 3% es para Karina" es un montaje

Por Reverso

El episodio ocurrió luego de que Juez votara a favor de anular el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esa decisión motivó un ataque virtual de Parisini, que no tardó en despertar reacciones dentro y fuera de la política.

juez
Comentarios agresivos contra el senador cordobés Luis Juez

Comentarios agresivos contra el senador cordobés Luis Juez

Desde entonces, distintas voces expresaron su rechazo a lo ocurrido. Este viernes fue el turno de Martín Juez, hijo del senador, quien decidió hablar públicamente sobre el impacto familiar de la situación.

La respuesta de Martín Juez

En declaraciones a La Voz En Vivo, Martín fue contundente: “Yo, como hijo, no lo perdono, no lo admito a este inadaptado social, que no sé qué se cree, o pícaro o gracioso”. Y añadió: “Por lo general, sé que el nivel de discusión en redes sociales es paupérrimo y miserable, por lo que cuando hay una votación en el Senado, decido no darle importancia”.

Embed

Sin embargo, explicó por qué decidió responder: “A semejante inadaptado social no me salió otra cosa que responderle, sabiendo a lo que me exponía en redes con ese ejército de trolls que tiene disponible esta gente”.

Martín Juez también destacó las muestras de respaldo que recibió su padre tras el ataque: “Voy a rescatar al presidente del bloque de la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, quien llamó a mi papá, y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a varios dirigentes que se solidarizaron con la situación”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos

Guillermo Francos rechazó el tuit del Gordo Dan y lo despegó del Gobierno: "Lo repudio totalmente"

Por Redacción Política
Es falso que en las elecciones bonaerenses los presos votan, pero los policías no

Es falso que en las elecciones bonaerenses "los presos votan, pero los policías no"

Por Reverso
Elecciones 2025: qué se vota el domingo 7 de septiembre, padrón y quiénes están obligados

Elecciones 2025: qué se vota el domingo 7 de septiembre, padrón y quiénes están obligados

Por Redacción Política
buscan que en diciembre haya servicios turisticos en el perilago del dique potrerillos

Buscan que en diciembre haya servicios turísticos en el perilago del dique Potrerillos

Por Redacción Política