El Grupo Kristich se instala en el este con hotel y casino

El proceso licitatorio para el nuevo Casino Anexo del Este tuvo un paso clave previo al inicio de las obras. En el Boletín Oficial se publicó el acto de adjudicación a la UTE integrada por Fuente Mayor S.A. y New Star Internacional S.R.L. luego del dictamen de la Fiscalía de Estado.

Tres empresas pujaban por la concesión de un nuevo casino en el Este provincial, reemplazando a los que se encuentran en San Martín y Rivadavia. El Grupo Kristich, que administra las salas en el hotel Fuente Mayor en Tunuyán presentó una oferta con mayor inversión que incluye salas y además un hotel 4 estrellas. A principios del año que viene podrían estar funcionando las salas.

El camino hacia un nuevo casino que se ubicará en San Martín, frente al parque Agnesi no fue sencillo para la sociedad de empresas que se presentó al llamado a licitación oficializado en marzo de este año. Los otros dos oferentes, Desarrollos Maipú S.A (cuyo accionista es Daniel Angelici) y Traylon S.A. (vinculada al empresario K, Cristóbal López) y la Unión del Personal de Juegos y Casinos (UPJCM) presentaron denuncias a nte la Fiscalía de Estado.

El organismo que comanda Fernando Simón se expresó con respecto a los reclamos y tras una serie de observaciones, además de la respuesta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) por intermedio de la Resolución 369/21 I.P.J. y C., se oficializó la adjudicación.

La UTE obtuvo el mayor puntaje por parte de la Comisión de Preadjudicación para la prestación del servicio integral al Instituto Provincial de Juegos y Casinos de 900 máquinas tragamonedas en un único local destinado a su funcionamiento e integrado al Proyecto de Inversión ofrecido ubicado en el Departamento de San Martín.

El conflicto se había desatado luego de que Fuente Mayor S.A. y New Star S.R.L. presentaran dos alternativas, una con la construcción del hotel y otra, sin esa infraestructura con cánones distintos y obtuvieran el visto bueno de los intendentes. Para Raúl Rufeil (San Martín), Miguel Ronco (Rivadavia) y Héctor Ruiz (Junín), el hecho de contar con plazas hoteleras resultaba muy auspicioso en su intención de impulsar fuertemente el turismo en la zona.

Las ofertas y el conflicto

Entre las ofertas hay distintos tipos de propuestas con respecto al canon que cobran las empresas, lo que recauda la provincia y la infraestructura a desarrollar. Desarrollos Maipú SA, operadora del Arena Maipú Casino & Resort (complejo que fue inaugurado en 2011), solicitó un canon del 54,75%, el más bajo. En el otro extremo se encuentra la empresa Traylon SA propietaria de la concesión -renegociada en 2010- de los tragamonedas de Rivadavia, San Martín, Malargüe y General Alvear, con un 77,17% a favor de la firma.

La empresa que tiene entre sus accionistas a Angelici cuestionó que la eventual adjudicación a Fuente Mayor S.A. y New Star SRL en UTE no se realiza a la oferta de menor precio y que la base es inadmisible por resultar en realidad una oferta variante, en violación al principio de igualdad. Por su parte, la firma vinculada al empresario K objetó las dos ofertas de Kristich, la construcción de un skate park propuesto por la UTE en terrenos de dominio público municipal, entre otros puntos.

El gremio cuestionó el porcentaje de la comisión que se abonará al eventual adjudicatario y el plazo de vigencia del contrato previsto en los pliegos licitatorios.

La Fiscalía de Estado entiende que los oferentes participaron del procedimiento “sin formular reserva alguna debiendo considerarse ello como consentimiento de las imposiciones y términos previstos en los pliegos de condiciones”. De esta manera “no resulta válido en principio que puedan en este tardío estadío procedimental, alzarse válidamente contra las previsiones de los mismos”.

“Hay que recordar que en el marco de las contrataciones administrativas, el oferente ahora denunciante debió actuar con la diligencia del buen hombre de negocios, formulando los correspondientes pedidos de aclaraciones y/o impugnaciones que entendía procedentes”, agregan.

Para el IPJyC, según la evaluación realizada, la empresa que se quedó con la concesión propuso la mayor inversión monetaria con $4.039.837.026,94 y también generará mayores fuentes de trabajo genuinos con 482 puestos directos en la ejecución de la obra y 315 una vez puesta en funcionamiento la sala.

“Como entidad gubernamental se ha tomado en consideración que la misma constituye la única oferta que comprende un emprendimiento hotelero, necesario para el actual desarrollo de la Zona Este dando solución a la necesidad de plazas hoteleras en la Zona Este”, indicaron desde el organismo que preside López.

En la descripción de la oferta, destacan que el proyecto de Fuente Mayor S.A. y New Star Internacional S.R.L. propone la construcción de un Hotel Categoría cuatro estrellas de 55 habitaciones, con spa, gimnasio, pileta climatizada, amplia plaza gastronómica, plaza de eventos, centro de convenciones de 1.600 m2, 17 locales comerciales que, en su planta superior, se construirá una superficie de 1000m2.

Dentro de los puntos que consideran relevantes, por un lado, está el surgimiento de un polo de atracción aportará a la promoción turística, cultural y artística de jerarquía, estimulando el turismo interno y receptor atrayendo tanto a residentes mendocinos como a turistas nacionales e internacionales.

“De este modo, se buscará potenciar el turismo como instrumento para el desarrollo regional sostenible. Por el otro, la propuesta atraerá futuras inversiones, fortalecerá y contribuirá los proyectos de desarrollo de los proveedores locales e impactará de manera directa e indirecta en la población mendocina”, concluyen.

Ahora resta la firma del contrato para que empiecen a correr los plazos. De acuerdo a lo propuesto por la firma, a los 3 meses de inicio de la obra estará habilitada la Sala de Juego definitiva en el este, algo que podría darse durante los primeros meses del 2022.

Las observaciones de la Fiscalía

Uno de los cuestionamientos radicaba en la construcción de un skate park en un terreno de dominio público y que este punto había sido tenido en cuenta para la adjudicación. La Fiscalía de Estado advirtió aparentes contradicciones entre el informe del Directorio del IPJyC como respuesta a la denuncia y lo expuesto por la Comisión de Pre-adjudicación.

Desde el IPJyC aclararon que no fue tenido en cuenta en la evaluación, sino que formaba parte de la descripción de la oferta; y además, que otro de los oferentes propuso la construcción de una bicisenda también en territorio municipal. Por lo tanto, se puede proponer, pero el aval final lo da la comuna.

Otro de los párrafos se refiere a que “es dable afirmar que siempre es deseable la mayor precisión posible en el objeto definido por los pliegos, a los fines de facilitar la realización de ofertas ajustadas a ellos y permitir luego una comparación más certera entre las ofertas en pos de la concurre”. Igualmente, advierte que todas las empresas participaron del proceso sin haber hecho ninguna observación, algo que sí realizaron cuando se conoció el dictamen pre adjudicatario.

Por otra parte la Fiscalía de Estado no realiza una valoración de si los pliegos cumplían o no porque “fueron remitidos en etapa de adjudicación (no de convocatoria) y habiendo sido presentadas las denuncias”.

Todas estas observaciones fueron volcadas en la Resolución 369/21 I.P.J. y C. que acompaña el texto publicado en el Boletín Oficial y que pone fin a la contienda entre las empresas que administran el juego.