El Gobierno de Mendoza no se endeudará para hacer obras

A horas de ser presentado en la Legislatura provincial este jueves, el gobernador, Rodolfo Suárez, develó el principal misterio en torno del Presupuesto 2022: no habrá pedido de autorización para endeudamiento como ha ocurrido años anteriores.

Si bien era algo que se preveía, porque actualmente hay U$S 160 millones con aval legislativo y de los cuales no se ha hecho uso, se terminó de confirmar ayer en la inauguración del Polo Judicial. Además, se utilizará esta partida para insistir con dos viejos anhelos oficialistas: la doble vía Rivadavia-Junín y el proyecto para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

A poco de encarar su tercer año de mandato, y en medio de la campaña electoral, el gobernador Rodolfo Suárez fue claro con respecto al Presupuesto: “no vamos a pedir endeudamiento, vamos a empezar un proceso de desendeudamiento”.

En la práctica, para aprobar deuda debe contar con los dos tercios de los votos tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores. Por lo tanto, la oposición debe aportar voluntades y este tire y afloje ya tiene antecedentes, a favor del Gobierno y en contra. De esta manera, Suárez desactiva un posible foco de conflicto con el Frente de Todos-PJ. que no emitirá opinión hasta que no se conozca en detalle la pauta de gastos. El titular del Poder Ejecutivo evitaría otro chispazo por la refinanciación de la deuda porque al terminar la conferencia de prensa, consultado por Los Andes fue contundente al decir que “no hay roll over”.

El año pasado la intención del Gobernador era contar con U$S 350 millones para hacer obras. El peronismo puso el grito en el cielo y contra ofertó U$S 80 pero con destino específico, es decir, había una lista de proyectos. Finalmente, y tras largas negociaciones se abrochó un acuerdo por U$S 160 millones sin condicionamientos en las primeras horas del pasado 18 de noviembre. Con el aval del Senado, volvió a la Cámara Baja y finalmente el Gobierno contó con el instrumento.

La realidad económica dificultó el acceso al financiamiento a través de organismos multilaterales y esa partida está disponible. Entonces, se apostará al uso de lo autorizado para ejecutar proyectos como son el GIRSU y la primera etapa de la doble vía Rivadavia-Junín.

Las dos obras eran una iniciativa del ex gobernador Alfredo Cornejo, que ingresaron a la Legislatura junto a la Ruta 82 y el acueducto ganadero La Paz. El resultado también fue conocido en el año electoral del 2019: se acordó tratarlos por separado y sólo la traza vial pasó el filtro. El acueducto obtuvo hace poco la no objeción por parte del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) mientras que los otros dos pasaron a la sala de espera.

El Gobierno quiere licitar las obras

Suárez manifestó que si bien no había hablado con los nuevos ministros nacionales, sí tenía charlas con Matías Kulfas (Ministerio de Producción) y Eduardo Wado de Pedro (Ministerio del Interior) “reclamando obras, casualmente para Mendoza porque está la promesa de que esas obras se puedan llevar adelante”.

El Ministerio del Interior tiene bajo su órbita al FFFIR y el proyecto de la doble vía Rivadavia-Junín que cotiza en casi U$S 13 millones. Espera por la no objeción para avanzar y la intención, según el ministro de Planificación, Mario Isgró es que “el Gobierno nacional nos permita avanzar, licitemos y lo paguemos con esos fondos que tenemos aprobados”.

El proyecto integral ha sido dividido en dos etapas. La primera etapa contempla una intervención de 4 km de doble vía por traza nueva entre Calle Falucho y ruta provincial 60; con construcción de tres rotondas (calle Falucho, RP 60 y calle Belgrano), ejecución de calles de servicios laterales, retornos, iluminación, demarcación horizontal y vertical e impermeabilización de hijuelas y canales que atraviesan la ruta.

En el caso del GIRSU la situación es distinta porque el proyecto que incluye al Gran Mendoza y al Valle de Uco está en el Ministerio de Ambiente y es Juan Cabandié quien debe aprobarlo. Con estos fondos, la idea es que el funcionario nacional avale la licitación provincial y el pago de la obra lo haga también la Provincia.

La obra planificada en Las Heras se cotiza en U$S 20 millones y la que beneficiará a Tupungato, Tunuyán y San Carlos, en U$S 5 millones. De hecho, el titular de Ambiente de Nación visitó Mendoza meses atrás anunciando la licitación que se haría desde la órbita nacional.

El destino de ese dinero será la construcción de tres plantas de transferencia -una en cada comuna del Valle de Uco-, compra de maquinaria para eficientizar la planta del Consorcio Intermunicipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Coince) y de camiones para el traslado de residuos.

Finalmente se dio de baja por diferencias en los montos de pliego y lo ofertado. En el Presupuesto nacional 2022 aparece como una de las obras a realizarse.

Suárez se quejó por los fondos a Mendoza por la doble vía a San Juan

El Gobernador se mostró disconforme con el trato a Mendoza en el presupuesto nacional y citó el caso de la doble vía Mendoza-San Juan que se ejecuta sobre la traza de la Ruta 40. Los Andes había reflejado la enorme diferencia en favor de la vecina provincia gobernada por el peronista Sergio Uñac.

Del lado sanjuanino, según el texto del proyecto, recibirán $3.262.260.746 (95% del total) para 51 km (dos tramos). Allí están contemplados $966 millones que provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Mientras que Mendoza tiene asignados $137.834.934 (el 5% restante) a la ruta 40 para el tramo de 18 km en ejecución, el segundo se debe licitar.

“No estoy del todo conforme, quisiéramos que hubiera más obras para Mendoza, un mejor trato para Mendoza. Saben lo que está ocurriendo con la dobla vía a San Juan. Está claro lo que se ha destinado de la doble vía para San Juan y lo que se ha destinado a Mendoza”, indicó.

Guillermo Amstutz, jefe del Cuarto Distrito de Vialidad Nacional, había remarcado que “en muchos casos, lo que importa es el monto total a la repartición y que las obras estén incorporadas en el presupuesto. Después se hace la redistribución de partidas conforme al desarrollo real de cada una de las obras”.

Con respecto a la explicación, Isgró no le dio “trascendencia” sino que prefirió enfocarse en “la voluntad del Gobierno nacional de que la obra en Mendoza también se va a ejecutar”.

Habrá más bajas en Ingresos Brutos

Suárez también anunció que en la Ley Impositiva que debe ingresar a la Legislatura, junto a la de Avalúo, se mantendrá “la baja en todos los impuestos que anunciamos en el presupuesto pasado” sino que se incorporarán “algunas bajas para la industria del conocimiento para que el Estado oprima lo menos posible a los que generan empleo de calidad y riqueza genuina”.

Con la economía del 2020 arrasada por la pandemia, el Gobierno había otorgado beneficios impositivos (un 50% de rebaja) para este año en la mayoría de las actividades que fueron directamente afectadas y eran alrededor de 50 entre las que se encontraban agencias de viajes, jardines maternales, espectáculos, etc.