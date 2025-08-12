12 de agosto de 2025 - 19:20

El exembajador Diego Guelar culpó a Mauricio Macri por la crisis del PRO: "Un reverendo hijo de pu.."

El exfuncionario del gobierno de Cambiemos lanzó fuertes críticas contra el expresidente, a quien responsabilizó por haber llevado al partido amarillo a su declive.

Exembajador Diego Guelar insultó y culpó a Mauricio Macri por la situación del PRO: Un reverendo hijo de..

Exembajador Diego Guelar insultó y culpó a Mauricio Macri por la situación del PRO: "Un reverendo hijo de.."

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El ex diplomático Diego Guelar responsabilizó hoy al ex presidente Mauricio Macri de los recientes fracasos electorales del PRO y tildó al fundador de ese espacio de “reverendo hijo de puta”, mientras deslizó la posibilidad de que el ex mandatario haya tomado decisiones orientadas por “un negocio personal”.

Leé además

El reencuentro de Mauricio Macri con Donald Trump durante la final del Mundial de Clubes.

Mauricio Macri se reencontró con Donald Trump en la final del Mundial de Clubes

Por Redacción Política
Macri habló sobre una posible alianza con La Libertad Avanza: Quieren una posición dominante

Macri habló sobre una posible alianza con La Libertad Avanza: "Quieren una posición dominante"

Por Redacción Policiales

Al ser consultado en una entrevista radial sobre quién le puso el “último clavo al cajón del PRO”, Guelar respondió: “Mauricio Macri, sin lugar a duda. Es el responsable. Para ser claro, lo voy a decir: un reverendo hijo de puta. No sé si es elíptico, no es muy diplomático”, aclaró.

Embed

Guelar, quien estuvo estos años alineado al PRO y fue embajador en China durante el gobierno de Macri, hoy es candidato a senador nacional por la Ciudad en la lista de la Ucedé.

Tras ese exabrupto, los entrevistadores le comentaron a Guelar que parecían dichos más propios del presidente Javier Milei, a lo que contestó: “Tengo una influencia”.

“Estoy influenciado por la era Javier Milei, tengo el insulto más fácil, justo ahora que él dice que no lo va a hacer”, añadió.

Diego Guelar - Mauricio Macri
Mauricio Macri y Juliana Awada junto a Diego Guelar, por aquel entonces embajador en China.

Mauricio Macri y Juliana Awada junto a Diego Guelar, por aquel entonces embajador en China.

E insistió: “No entendiste que estabas arriba del caballo de la historia, estuviste en el caballo de la historia. A Mauricio Macri le tocó una circunstancia equivalente a la que le tocó en su momento a Perón o a Yrigoyen antes. ¿Qué diablos le pasó? No lo sé. Habrá hecho un negocio personal, no sé. Se quebró. Habrá que consultar con su psiquiatra, o con su gurú, o quien sea, qué diablos le pasó”.

“Yo no tengo una explicación racional y no me voy a guiar por los cuentos, las historietas. Entonces digo, no sé, pero que es un hijo de puta no tengo la menor duda. El motivo ya se va a saber, porque él es un personaje de la historia más allá de su intencionalidad”, agregó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Karina Milei y Mauricio Macri cerraron un acuerdo electoral. 

Elecciones 2025: Karina Milei y Macri sellaron el acuerdo electoral, pero el PRO quedó relegado

Por Redacción Política
Mauricio Macri habló sobre el acuerdo electoral con Karina Milei.

Mauricio Macri, tras el acuerdo electoral con Karina Milei: "Lo que está en juego es el futuro del país"

Por Redacción Política
Diputados: la oposición logró dictamen para destrabar la comisión investigadora del caso $LIBRA

Diputados: la oposición logró dictamen para destrabar la comisión investigadora del caso $LIBRA

Por Redacción Política
Leonardo Gorri, candidato a concejal y que se presenta como No soy Messi

Mar del Plata: un imitador de Messi quiso usar su apodo en la boleta electoral y la Justicia se lo prohibió

Por Redacción Política