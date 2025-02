El descargo de Jonatan Viale: "Me faltó firmeza para mandar a la mie... a Santiago Caputo"

Además, el periodista reveló que, tras un fin de semana de incertidumbre, tenía miedo de que la entrevista fuera cancelada. "Pensaba que por el escándalo del 'Libra Gate' me la podían suspender. Entonces, ¿quise proteger al Presidente? No. ¿Quise asegurarme de que la entrevista saliera al aire? Sí", confesó.

Sin embargo, reconoció que su decisión de aceptar el pedido de Caputo fue un error. "El periodismo no está para cuidar a nadie. Está para contar, opinar, criticar, investigar y molestar", afirmó el periodista, y agregó: "Nunca agarré un mango de ningún gobierno".

Viale también respondió a las críticas de quienes lo acusaron de ser un operador de Milei. En su descargo, negó haber recibido dinero de ningún político y aseguró que su independencia está intacta. "Nunca jamás agarré un mango de ningún gobierno. No necesito, no quiero, no me interesa. Tuve mil oportunidades y las rechacé todas", sentenció.

En ese marco, Viale habló sobre su día a día y destacó que vive en un departamento de tres habitaciones en Belgrano, que lleva a sus hijos a un colegio privado normal y que mantiene a su madre con su sueldo. "No tengo mansiones, no tengo Ferraris. No necesito vivir una vida de lujo", sostuvo.

También aclaró que no tiene relación cercana con ningún funcionario del Gobierno. "No quiero que a Milei le vaya bien. No me interesa Caputo. No los conozco a Caputo. No me interesa Adorni. No me pagan", afirmó.

Jonatan Viale lanzó críticas a la política argentina

El conductor aprovechó su descargo para lanzar un fuerte mensaje sobre la situación del país. "Hace muchos años que nos vienen haciendo mierda", expresó, y criticó duramente a la dirigencia política de los últimos gobiernos.

Según Viale, Argentina está en crisis por las decisiones equivocadas de quienes estuvieron en el poder. "Está lleno de villas, de pibes arruinados por el paco y la merca, de chorros sueltos en la calle. Rompieron para siempre nuestra moneda", disparó.

Además, sostuvo que la cultura del trabajo y del esfuerzo fueron destruidas. "Imprimieron sin control. Regalaron 20 millones de planes sociales. Relajaron las evaluaciones en los colegios. Llenaron de corruptos la administración pública. Llenaron de ñoquis, de amigos y de amantes el Estado", denunció.

También se refirió a los jueces y los acusó de ser cómplices del sistema. "Pusieron jueces militantes para que no pase nada en la Justicia. Rompieron todo lo que tocaron", afirmó. Y sumó: "No me voy a dejar quebrar".

Viale sostuvo también que no se va a rendir a pesar de las críticas y que seguirá adelante con su trabajo periodístico. "No me van a poder quebrar. No hice nada malo", aseguró. Y reconoció reconoció que, aunque a veces apoya algunas medidas de Milei, también lo critica cuando lo considera necesario.

"Me gusta cuando baja la inflación. Me gusta cuando corta los curros. Me gusta cuando se enoja con la casta. Pero no me gusta cuando insulta. No me gusta cuando lo pone a Scioli. No me gusta cuando deja entrar estafadores en la Casa de Gobierno", reconoció. En ese sentido, consideró que el Presidente debería reflexionar sobre las personas que lo rodean y cómo afectan su imagen.

"El Presidente deberá pensar cuánto daño le hace una persona como Caputo, que se mete con total soberbia en una entrevista de televisión vista por millones", advirtió el periodista. Finalmente, cerró su mensaje con una frase contundente: "No me pienso bajar de este barco. No tengo mucha fuerza, pero la voy a recuperar. No tengo mucha energía, pero la voy a recuperar. Estoy caído, pero me voy a levantar".

Jonatan Viale en la previa de su descargo: "Que la sigan chup..."

Tras la controversia generada por la interrupción de la entrevista a Javier Milei en TN, el periodista Jonatan Viale rompió el silencio al anunciar su descargo en TN. "Voy a explicar la intervención de Santiago Caputo, qué hice, qué no hice y cómo se filtró el video", había ampliado en diálogo con Lucas Morando quien lo reemplazó en la conducción de su programa “Pan y Circo” que se emite por Radio Rivadavia.

En medio de las repercusiones, Viale defendió su credibilidad en la previa de su aparición en TV: "Tengo la tranquilidad de saber que jamás en la vida toqué un peso de este gobierno, ni de ningún gobierno, ni de nadie", había afirmado el periodista. Y agregó en ese momento: "Me puedo equivocar, pero jamás voy a estar del lado de los corruptos, los que liberan delincuentes o los que cobran 35 palos de jubilación".

No les voy a dar el gusto.

Preparensé para esta noche. — Jonatan Viale (@JonatanViale) February 18, 2025

Además, Viale había reconocido en horas de la tarde que fue un día difícil y que su familia y amigos fueron clave para sostenerlo: "Mi hermana me llamó y me dijo: 'Mové el orto, levantate, te quiero fuerte'. Me dieron fuerza ella, Mica y Alan". El conductor también había revelado que Marcelo Fígoli, dueño de Alpha Media, lo apoyó durante toda la jornada y le pidió que volviera a la radio: "Me cuidó toda la mañana, me decía: 'Vení a la radio', pero le expliqué que primero quería hablar en TN".

"A mí me van a tener que matar para sacarme del periodismo", relató el periodista en su entrevista de este martes por la tarde. Sobre las críticas que recibió, Viale fue contundente: "No me interesa lo que digan en Twitter ni mis colegas. No trabajo para DEPA ni para COPEA, mi único compromiso es con la gente que me escucha y me mira en la tele".

En ese marco, el periodista recordó su trayectoria y cómo, en varias oportunidades, se negó a hacer campañas políticas: "Tuve mil oportunidades y rechacé todas. Hasta me echaron de un lugar por no querer hacerle la campaña a un tipo". Pese a la tormenta mediática, Viale dejó en claro que no piensa dar un paso al costado: "No dejo el periodismo. Como diría Maradona, que la sigan chupando. A mí me van a tener que matar para sacarme del periodismo".