El controvertido nuevo secretario de Culto busca cerrar la grieta con el Vaticano: “Me arrepiento y pido perdón”

Francisco Sánchez, designado por el Gobierno de Javier Milei para liderar la Secretaría de Culto, ha emitido disculpas por sus declaraciones polémicas, especialmente aquellas dirigidas al Papa Francisco. En una entrevista con Infobae, el ex diputado del PRO expresó arrepentimiento, atribuyendo sus palabras a la ignorancia y anunció su compromiso en cerrar la grieta desde su nuevo cargo.

Sánchez, conocido por críticas duras hacia el Papa y otras figuras públicas, busca dejar atrás su historial de agravios y provocaciones. Se ha disculpado por comentarios como el pedido de “pena de muerte” para Cristina Kirchner y referencias controvertidas sobre diversas organizaciones.

Sánchez se ha referido a el Papa Francisco en duros términos - X

En la entrevista, Sánchez reconoció su arrepentimiento y explicó que sus declaraciones anteriores formaban parte del perfil que quiso imprimir a su rol como diputado nacional. Ahora, enfocado en liderar la Secretaría de Culto, se compromete a trabajar para cerrar las divisiones en la sociedad argentina.

Sánchez expresó que su nuevo rol se centrará en generar vínculos con las instituciones religiosas y fomentar el diálogo para contribuir a la pacificación de Argentina. Destacó la importancia del acercamiento con las organizaciones religiosas en un contexto de crisis y medidas económicas.

Respecto a sus comentarios anteriores sobre el Papa Francisco y otros temas sensibles, Sánchez se disculpó, admitiendo errores y falta de comprensión en su papel como diputado. Subrayó su respeto por todas las religiones y su intención de dejar atrás cualquier conflicto. “Sin dudas que me arrepiento de lo que señalé en relación al Santo Padre” y agregó “Parte de la ignorancia, las pasiones y cierta imprudencia me llevaron a cometer ese error. Me arrepiento y pido perdón.”

En cuanto a su reunión con monseñor Oscar Ojea, titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Sánchez confirmó el encuentro y expresó su deseo de pedir perdón a quienes se hayan sentido ofendidos. Destacó su intención de dejar atrás diferencias pasadas y centrarse en su nueva función.

Sobre la posible reunión del presidente Milei con el Papa Francisco, Sánchez indicó que aún no está confirmada oficialmente debido a la falta de confirmación del viaje presidencial. Sin embargo, expresó su confianza en que, de realizarse, el Sumo Pontífice recibiría al presidente argentino de manera positiva.

ARCHIVO - El papa Francisco (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo)

En relación con la embajada ante la Santa Sede, Sánchez señaló que corresponde a la canciller designar a los embajadores, y la decisión no ha sido confirmada. Subrayó la importancia de definir esta cuestión, especialmente si el presidente Milei planea visitar Roma el 11 de febrero.

Finalmente, en cuanto a la posible mudanza de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, Sánchez expresó que apoyará las decisiones del presidente Milei y respetará cualquier determinación que se tome en ese sentido.

El nombramiento de Francisco Sánchez y su enfoque reconciliador marcan un cambio estratégico en la relación del gobierno argentino con las instituciones religiosas, buscando un diálogo constructivo y la búsqueda de la concordia en el país..

