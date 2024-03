El buque de capitales chinos que hizo pesca ilegal regresó a Ushuaia con 160 toneladas de merluza negra

Luego del escándalo por presunta pesca ilegal en el mar argentino de un barco con bandera nacional pero de capitales chinos, el buque regresó al puerto de Ushuaia con la carga sobre la que no tenía autorización de pesca y ahora el Estado deberá definir el destino de los pescados.

Se trata de la embarcación Tai An perteneciente a la empresa PRODESUR S.A., del ciudadano asiático Liu Zhinjang. El buque amarró este miércoles en el puerto austral y traía 163 toneladas de merluza negra, una especie que se encuentra protegida y sobre la cual pesan importantes restricciones a la hora de capturarla. La carga fue despachada a recámaras de congelamiento y allí permanecerá hasta que las autoridades definan qué hacer.

El buque pesquero de capitales chinos TAI-AN. TN

Entre las opciones están el decomiso, su donación a entidades de caridad o su exportación. Según lo detalla Clarín, en el mercado internacional puede alcanzar el valor de 4 millones dólares. Pero, según denunciaron tres empresas competidoras, fue obtenido sin los permisos correspondientes.

Las medidas del Gobierno ante el escándalo por la merluza negra

Uno de los funcionarios involucrados en el caso y que se encuentra cuestionado es Antonio Cazorla, subsecretario de Pesca de la Nación. Cazorla arribó a Tierra del Fuego luego de pedirle a la Prefectura Naval que escolte al Tai An hasta tierra y luego lo custodie “hasta que se tomen registros de los partes de pesca y el volumen fehaciente que posee en su bodega”.

El escándalo desató la renuncia de Julián Suárez, quien se desempeñaba como director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera durante la gestión de Alberto Fernández. Bajo su responsabilidad estaba el análisis del caso y la sanción a la compañía del empresario chino, sin embargo denunció presiones de Cancillería para no hacerlo.

El derrotero del buque TAI-AN en la zona donde está prohibido pescar merluza negra. Desde Cancillería habrían pedido que el barco no regrese al puerto para revisar su carga. TN

Suárez -militante de La Cámpora- abandonó su cargo y señaló a Pablo Ferreyra –funcionario de Cancillería- como el responsable de las presiones para no sancionar a PRODESUR S.A. Esa fue la segunda renuncia: Ferreyra presentó ayer su dimisión a la canciller Diana Mondino, y desde el Gobierno aclararon que no tiene ninguna relación de parentesco con Mondino, como se dijo inicialmente.

Investigan si hubo intervención del gobierno de Tierra del Fuego

Según lo detalla Clarín, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, habría solicitado al Consejo Federal Pesquero una cuota extra de 300 toneladas de merluza negra para el buque Tai An.

“El gobierno de TDF pidió al Consejo Federal Pesquero más cuota de merluza negra para el Tai An porque los otros barcos no logran completar sus cuotas autorizadas”, explicaron fuentes cercanas al empresario chino Liu Zhinjang, dueño de la embarcación. Confirmaron la información y reconocieron que “esa es una parte del conflicto”.

“Habiendo un sistema de cuotificación y una ley federal de pesca, un gobernador no puede ir discrecionalmente a pedir cuota para una empresa que además fue denunciada en reiteradas veces, eso no es normal, no sucedió nunca y da que pensar muchas cosas. Además a las demás empresas nos pone en una situación de indefensión”, explicaron al mismo medio representantes de las compañías denunciantes.

Liu Zhijiang, ciudadano chino dueño de la empresa, junto al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. TN

“Es evidente que están mirando para otro lado, Alguien tiene que ponerle una multa mínimamente por el ecocidio que generó. Esa cantidad de juveniles de merluza negra no se pesca incidentalmente. Sabían que estaban haciendo un desastre y siguieron adelante”, explicó Lucía Castro, titular de la Organización Ambiental Sin Azul no Hay Verde.

En tanto, desde PRODESUR S.A. aseguraron que “el barco está saliendo nuevamente a pescar mañana (por el jueves)”. Aclararon que “tiene todo en orden”. Creen que existe un fuerte lobby de las pesqueras competidoras para perjudicarlos. “Por más que digan lo que digan de China, estamos hablando de un barco con empresa radicada en Ushuaia, que comercializa en nuestro país, que tiene otras inversiones en Ushuaia, bandera argentina, tripulación argentina y da trabajo directo a 600 familias argentinas. Es claro que hay un fuerte lobby para quitarnos del juego”.