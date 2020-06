Después de 5 años deja su cargo el titular de la STM, Leopoldo Cairone

El presidente de la Sociedad de Transporte de Mendoza, Leopoldo Cairone, dejará su cargo los primeros días de julio. Desde el Gobierno mantienen un estricto hermetismo alrededor del tema pero no negaron la situación. Según pudo saber Los Andes, el funcionario trabajará en las oficinas de la STM hasta el último día de junio. Todo indica que no hay anuncio oficial porque en la secretaría de Servicios Públicos todavía no definen el nombre para su reemplazo.

El funcionario ya presentó su renuncia al Gobernador y los trascendidos indican que habría descontento en el Gobierno con su gestión al frente de la empresa estatal.

Cairone ocupa la presidencia de la STM desde 2017, cuando la ex Empresa Provincial de Transporte de Mendoza pasó a ser una sociedad anónima. La conocida empresa de troles arrastraba una deuda de 90 millones de pesos que fue absorbida y pagada por la Provincia.

“Hemos disuelto una empresa que tenía 60 años y creamos una nueva. Si bien es estatal, le hemos dado la agilidad de una empresa privada”, destacaba el por entonces gobernador Alfredo Cornejo, impulsor de esa transformación aprobada en la Legislatura con el rechazo de la oposición.

Cairone ya estaba al frente de la empresa, desde 2016. Durante el proceso de reconversión se convirtió en el brazo ejecutor de Cornejo de la transformación de la firma y de la “limpieza” de personal. Fue el que mantuvo las conversaciones con los empleados y los gremios, ofrecía los retiros voluntarios y las reubicaciones en otras dependencias. Así logró que la nueva STM pasara de tener 486 empleados en 2016 a 234 en 2019. Se pasó de un promedio de 10 personas (entre administrativos, choferes y mecánicos) por cada unidad en circulación a cuatro.

Además, el trabajo con los sindicatos fue efectivo según los objetivos del oficialismo. En 2016 había más de 70 empleados sindicales repartidos entre ATE, UPCN y la UTA. En la actualidad solo queda la representación de UTA. “Hay cerca de 70 delegados, nucleados en tres sindicatos. Cuando hacen una asamblea, nos matan”, se quejaba Cairone en 2016 sobre los reclamos de los trabajadores.

Militancia radical

Vinculado desde siempre a la UCR, es técnico superior en Marketing y fue senador provincial entre 2006 y 2010. También trabajó en la Municipalidad de Capital y en la Legislatura desde la vuelta de la democracia hasta 2015, donde en un periodo fue prosecretario del bloque radical.

Ante las reiteradas consultas de Los Andes por la salida de Cairone, desde el Gobierno evitaron hacer declaraciones. Sí indicaron que “están trabajando en algunos cambios en la Secretaría” (de Servicios Públicos) que lidera otro cornejista, Natalio Mema.

Sin embargo, este diario pudo saber que Cairone ya empezó a despedirse de muchos empleados con los que trabaja desde hace cinco años y a los que les viene haciendo un balance positivo de su gestión al frente de la empresa estatal que maneja troles, micros y el Metrotranvía.