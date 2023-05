Cruces y dardos entre la UCR y Orozco por el aumento salarial de más del 100% a municipales

La campaña electoral arrancó oficialmente este viernes, y lo hizo con todo en Mendoza. Desde el Gobierno provincial decidieron apuntar de lleno contra el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, quien hoy milita en La Unión Mendocina, por el aumento de salarios a los municipales que anunció este jueves y que será de un 100% de aumento anual, pero que llegará al 123% si se tiene en cuenta los bonos no remunerativos.

Para el radicalismo, se trata de una “irresponsabilidad” de Orozco con fines electoralistas, ya que acusan a la gestión de un desmanejo de recursos y que terminará con déficit el año. En tanto, el propio Intendente se defendió y aseguró que el municipio no sólo está “saneado” económicamente sino que “no se está poniendo en riesgo ninguna obra”. Además, en La Unión Mendocina acusan al frente Cambia Mendoza de “meter miedo” a los lasherinos como estrategia electoral.

El aumento de la discordia se compone en una suba anual del 100%, que se dará en 10 cuotas iguales hasta diciembre de este año. Además, se otorgará un “bono gratificación” de $18.500 por mes desde mayo hasta diciembre. En tanto, el 15 de mayo se dará otro “bono gratificación” de $15.000 por el día del trabajador. Por otro lado, se dará un 20% de aumento más a los municipales de Alta Montaña por “zona inhóspita”.

Dardos a Orozco

Según analizó el diputado nacional radical, Lisandro Nieri, el aumento que otorgó Orozco a los estatales lasherinos es una “mala decisión” y tiene “varios puntos que son cuestionables” y aseguró que impactará en un inevitable “aumento de tasas” de la comuna en los próximos meses.

Para Nieri, el municipio está comprometido en cuestiones económicas y auguró que, a futuro, “no va a poder tomar deudas dado sus números, por suerte, pues si tomara deuda, trasladaría esta mala decisión a futuras generaciones”.

“Acá es la parte que no se le está contando el vecino, es que aumentarán las tasas. Hay que decir las cosas con todas las letras, porque de esta forma se va a financiar esta mala decisión”, manifestó. En ese sentido, agregó que “obviamente nos encantaría tener mejores sueldos, mejores jubilaciones, hoy no hay sueldo, no hay asalariado y no hay jubilado que no esté en un número realmente malo de salarios, pero todo tiene que hacerse con un sentido de responsabilidad”, opinó el exministro de Hacienda.

El referente que tiene el radicalismo en cuestiones económicas, comparó la situación actual de Las Heras, con el Gobierno que entregó Francisco Pérez a fines del 2015. “Los mendocinos lo vivimos hace poco tiempo. Hoy se está poniendo en riesgo al municipio a que en pocos meses no puedan pagar los sueldos. Creo que ese es un riesgo que todos los mendocinos tenemos presentes por lo que pasó con con los sueldos impagos de empleados públicos”, asestó.

En otro orden, Nieri denunció también que más allá de que se trata de un aumento “a todas luces irresponsable”, Orozco estaría violando la Ley de Responsabilidad Fiscal: “Por cómo está planteado con saltos mensuales -ndr: el aumento-, se va a estar incurriendo en los próximos meses y ya dentro de los seis meses, en subas del gasto permanente”, marcó, en referencia a que Orozco “debe entregar el mandato sin problemas económicos”.

“No se puede incurrir a otro gobierno en un gasto permanente, cuando se da una suba tan por arriba de las proyecciones que estás por recaudar. Si la proyección es una caída de un 3, 4%, no podés otorgar otro aumento mayor al 120%”, consideró Nieri.

La defensa del lasherino

Orozco sostuvo en primer lugar que el municipio “está en condiciones” de otorgar este aumento, y agregó que están en Las Heras “saneados económica y financieramente”. “Acá no ponemos en riesgo ninguna obra, el municipio está fuerte, y sabíamos que los municipales necesitaban este aumento”, mencionó en diálogo con radio Mitre Mendoza.

Sobre el momento para anunciar el aumento, comentó que ya tenían prevista una apertura de las paritarias para esta fecha: “Francamente lo único que hicimos es actualizar el salario de los trabajadores que nos había pedido el sindicato a través de los cuales pudimos llegar a este arreglo del 100%, más bonos extraordinarios no remunerativos”. No obstante, añadió que en agosto tendrán otra mesa de revisión “de acuerdo a las vicisitudes que tengamos en la parte de la macroeconomía nacional”.

Por otro lado, el precandidato a la vicegobernación de la fórmula de La Unión Mendocina junto a Omar De Marchi, negó completamente que se tratara de un acto de demagogia ante los municipales, y en contraposición indicó que “es un acto de dignidad para la gente que está trabajando”.

“Acá el empleado municipal que tiene un sueldo bajo no llega ni siquiera a la canasta básica. Sabemos que los empleados municipales es gente que tiene atrás familias, gente que está sufriendo, que en definitiva no llega a fin de mes, muchos de los empleados municipales los tenemos con doble trabajo, lo hacen en la mañana y también en la tarde y eso te da la pauta que tenemos que pensar también en la dignidad de las personas”, marcó.

Y agregó: “Esto no es solo una medida demagógica, esto es una realidad que estamos viviendo y donde el empleado municipal también sufre. Yo quiero dejar en claro que no ponemos en riesgo ni el presupuesto ni las obras que tenemos. Cuando tenés un municipio saneado podés realizar estas cosas”, culminó.