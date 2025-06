Cristina Kirchner le envió un mensaje a los militantes: "No me dejan competir porque saben que pierden"

Dirigentes y militantes del peronismo llevan adelante un acto y una movilización hacia la Plaza de Mayo en apoyo a Cristina Kirchner, luego de que la Corte Suprema ratificara su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad, y el Tribunal Oral le concediera el beneficio de prisión domiciliaria.

En este marco, la ex presidenta le envió un mensaje a los militantes que se concentran en Plaza de Mayo en el marco de la movilización contra la condena que ratificó la Corte Suprema. “Estoy en mi casa firme y tranquila”, aseguró.

“Gracias de corazón. Los he escuchado cantar consignas, la marcha, el himno. Lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez ‘vamos a volver’. No lo escuchába hace mucho. Me gusta porque revela una voluntad. Que los laburantes lleguen a fin de mes. Bien peronista. Los jubilados tenías remedio. Dios mío. Ese país no fue ninguna utopía. Lo vivimos durante 12 años y medio. Además lo dejamos desendeudados, como a las familias y a las empresas”, señaló.

Embed "Lo que más me gustó fue escucharlos cantar 'Vamos a volver'"



Y añadió: "Este modelo, que ahora encarna Milei, que no es diferente a los de otrora, se cae. No sólo porque es injusto, si no porque es insostenible desde lo económico. Tiene vencimiento, como el yogurt".

Además, la ex presidenta advirtió esta tarde “este modelo sabe que se cae” y que por ese motivo, dijo, “está presa” en su domicilio de San José 1111 debido a que “no la dejaron competir” en las elecciones. “Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino”, dijo y pidió “organizarse para clarificar”.