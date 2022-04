Cristina Kirchner cometió un blooper en al apertura del Eurolat y culpó a “las series españolas de Netflix”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró este mediodía una nueva sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat), que sesiona en el Centro Cultural Kirchner.

La ex Presidenta, que sostuvo en su alocución que “la pandemia vino a reinstalar la idea del Estado”, cometió un “blooper” mientras daba comienzo a la sesión, al confundir el nombre del eurodiputado y co-presidente del organismo por el componente europeo, Javi López, con “Jordi”

“Claro que sí, Jordi... ¡Javi!”, dijo Cristina Kirchner, quien se dio cuenta que estaba siendo corregida por el eurodiputado. “¿Por qué te dije Jordi? esto me viene de ver series españolas en Netflix, de ahí me viene... y dale con Jordi”, comentó.

CFK siguió con su explicación: “Acá la tengo a la secretaria administrativa del Senado que me dijo 3 veces “Javi”... y yo decía, ¿por qué me hace señas? Javi... perdón. Te he rebautizado, no importa”, finalizó la Vicepresidenta, en medio de risas y aplausos de los presentes, incluso del Eurodiputado.

Volviendo a su discurso sobre la pandemia, que según la dirigente política “vino a reinstalar la idea del Estado”, se preguntó: “¿Alguien se ha preguntado lo que hubiera sido de la vida de todos si los Estados no hubieran intervenido construyendo hospitales y negociando vacunas para salvarnos?”.

”Que alguien siga afirmando que el Estado no es importante en la vida de las personas, es un necio o un cínico, que los hay de los dos”, sostuvo al participar de la apertura de una nueva sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat), que sesiona en el Centro Cultural Kirchner.Además, afirmó que “la pandemia ha trastocado vidas, gobiernos y el planeta entero” y dijo que “acentuó trágicamente la desigualdad”.

La vicepresidenta estuvo acompañada por Oscar Darío Pérez Pineda, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia y co-presidente por el componente latinoamericano; y el mencionado Javi López, eurodiputado y co-presidente del organismo por el componente europeo.

Tras la sesión inaugural y una rueda de prensa, se reunirán las mesas de trabajo, y el jueves 14 se cerrará la sesión con una votación de los temas acordados.Los miembros de EuroLat debatirán sobre cooperación penal y el problema del discurso del odio.

También se tratará la necesidad de que ambos actores establezcan entornos adecuados para atraer, retener y hacer crecer nuevas plataformas digitales, así como el escrutinio de las negociaciones comerciales y el seguimiento de los acuerdos de comercio, explicaron los organizadores.En el ámbito social, los debates se centrarán en la cultura como medio para impulsar las relaciones entre ambos actores y los retos y oportunidades derivados de la pandemia para reformar los sistemas educativos.

Además, se votará un informe sobre economía circular y se abordarán los “derechos de la naturaleza”.También se creó un Grupo de Trabajo sobre Seguridad Alimentaria y Lucha contra el hambre, para facilitar el proceso de recuperación post-pandémica y tratar los efectos de la guerra de Ucrania en el mercado global de alimentos.Otros debates pondrán el foco en la lucha contra el narcotráfico y la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y la situación de los derechos LGBTI en la UE y América Latina.