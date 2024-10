Cornejo vuelve de Londres con una agenda recargada: minería y Presupuesto 2025

El gobierno de Alfredo Cornejo transitará una semana cargada en términos políticos, que tendrán foco en la Legislatura provincial. En estos días, se aguarda la presentación de los proyectos económicos que regirán la pauta de gastos para el 2025, con los proyectos del Presupuesto, Avalúo e Impositiva; aunque también hay intención de, si terminan de delinear algunos detalles, avanzar en la presentación del decreto de las declaraciones de impacto ambiental de exploración de los 34 proyectos mineros que pertenecen a Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), la gran apuesta de la gestión para impulsar la explotación minera metalífera.

En la Legislatura, tanto la vicegobernadora Hebe Casado como el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, manejan el cronograma detallado de ambas iniciativas, pero todo estará bajo la decisión de Cornejo, que estuvo toda la semana en Londres participando del evento de la London Metal Exchange 2024, y deberá dar la firma y la revisión final particularmente del decreto que habilitará el debate legislativo sobre la minería.

Si todo sale como está pensado, este martes se habilitará la discusión de los proyectos mineros de cobre; mientras que sí está confirmado que el jueves el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, presentará la “ley de leyes” en los anexos de la Cámara de Diputados.

Según pudo conocer Los Andes, ambas iniciativas irían directo a la Cámara Baja, por lo que se concentraría en los diputados la discusión de los temas. Si bien se sabe que los proyectos económicos van directamente a Diputados como cámara de origen, “no está establecido que el proyecto de las DIA deba entrar por alguna cámara en particular”, mencionaron.

No obstante, desde el oficialismo agregaron a este medio que los equipos de trabajo legislativos “ya están preparados” para comenzar el debate, por lo que seguramente ingresará todo por la Cámara de Diputados. En el caso de los proyectos mineros, irían a parar a las comisiones de Ambiente y también a la de Economía (también se estudia que en vez de Economía, vaya a Legislación y Asuntos Constitucionales). En tanto, las leyes económicas irán directo a la comisión de Hacienda y Presupuesto.

Presupuesto “equilibrado” y con roll over

Respecto al Presupuesto 2025, el gobernador Cornejo y el ministro Fayad han dado algunos detalles respecto a lo que se puede llegar a esperar de los principales lineamientos, que serán “muy similares a los presupuestos anteriores”, tal como advirtieron.

Fuentes de Casa de Gobierno sostuvieron a Los Andes que se presentará “superávit corriente” que permitirá “financiar gran parte del plan de obra pública”. Si bien no trascendió el monto, el número “de oro”, o el desafío por parte de las gestiones radicales se ha centrado en intentar llegar al 10% del Presupuesto directamente en gastos de capital, que sería sin dudas importante para mejorar la performance de un año tan complicado en términos económicos como lo ha sido este 2024.

Además, dato no menor es que este 2025 entramos en un año electoral, en el que generalmente se destina más en obras para “mostrar logros” de gestión. No obstante, aún no se ha confirmado si el Gobierno apelará al acceso al crédito para obras. En este sentido, es importante marcar que varios créditos autorizados por la Legislatura todavía no se tomaron, como por ejemplo los $29.882 millones para ampliar el Metrotranvía, obra que sigue avanzando pero con fondos locales.

Natalio Mema, Víctor Fayad, Alfredo Cornejo y Andrés Lombardi. Prensa Gobierno

Un dato no menor del Presupuesto 2025 es que sí se necesitará de los dos tercios de los votos para el famoso “roll over” o renegociación de parte de la deuda que vencerá el año que viene. Es decir, que para tener aprobada esta herramienta, deberá necesariamente recibir el voto opositor, ya sea del Partido Justicialista, La Unión Mendocina o el Partido Verde.

Desde el Gobierno confirmaron que apelarán al “rolleo” de los vencimientos en dólares, que serán U$S 128,7 millones en 2025, de los cuales U$S 29,5 millones son para pagar créditos a organismos multilaterales de forma mensual; y U$S 99,2 millones son del pago del Bono Mendoza 2029 (PMM29), divididos en cuotas iguales entre marzo y septiembre.

Como fundamento del roll over, en el Gobierno mostraron un ciclo de desendeudamiento alto, en la que la deuda pública total de Mendoza es de U$S 640 millones, que representan solamente un 3,7% del PBG provincial (en septiembre del 2020 supo representar el 12,7% del PBG).

Además, desde Hacienda prometen que mantendrán la presentación de una “baja de algunas alícuotas de Ingresos Brutos y Sellos”. Uno de ellos será la disminución del Impuesto a los Sellos para el patentamiento de vehículos, medida que anunció en agosto Cornejo en la Convención Regional de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). El mismo pasará del 2,5% al 1,75%.

En tanto, también se presentará una nueva fórmula para la actualización de los impuestos patrimoniales (Automotor e Inmobiliario). Para este año, se eliminarán los topeos al Automotor (que fueron en 2024 para vehículos con valores menores a los $15 millones); y habrá un nuevo cálculo que pueda también evitar “disparadas” de los montos.

“Son los mismos ejes que años anteriores; difieren las magnitudes, pero la dirección es siempre similar”, acotaron.

Avanzada minera metalífera

Por otro lado, hay expectativas del Gobierno para que también avance concretamente en estos días con la discusión de los 34 proyectos del MDMO, que ya tienen sus declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) aprobados y que necesitan sí o sí del aval político en la Legislatura, tal como establece la ley ambiental 7722.

En este caso, el impulso es tal por parte del Gobierno que han estado en eventos de minería a nivel global tanto en Canadá, como Australia, Chile y también esta semana en Londres, con la participación de Cornejo y la ministra de Energía, Jimena Latorre.

Desde el radicalismo aseguraron que aún analizan cómo llegará a la Legislatura el decreto que firmará Cornejo con la aprobación oficial de las 34 DIA. Según sostuvieron, se espera un solo decreto con sus 34 respectivos artículos.

“La idea es una discusión del decreto en general; y luego una votación en particular según cada proyecto en su correspondiente artículo de aprobación de la DIA”, indicaron a Los Andes, y recordaron que en las ratificaciones “se aprueba o se rechaza, pero no puede haber modificaciones”.

En el oficialismo son optimistas en que no habrá mayores problemas para la aprobación en esta instancia, teniendo en cuenta que son proyectos “de exploración que tienen casi nulo impacto ambiental, con ínfimo consumos de agua y que están en una franja donde no están cerca de glaciares o ríos”. También pusieron énfasis en que las DIA de cada una de las iniciativas “tuvieron el aval de los organismos de control”.

Mientras tanto, Cornejo y Latorre retornaron de Londres con un buen balance respecto al interés de empresas multinacionales en invertir en proyectos mineros metalíferos de Mendoza.

En declaraciones a este medio, Latorre sostuvo que se pudieron dar a conocer los proyectos y las “oportunidades” de Mendoza en el escenario minero internacional. Nombró a empresas con las que se relacionaron, tales como Glencore, BHP, Río Tinto y Anglo American, así como también reuniones con empresas financieras interesadas en el desarrollo de Argentina y particularmente de Mendoza.

Alfredo Cornejo en Londres

“Estamos muy animados con el clima de optimismo que genera el cambio de modelo económico nacional en el empresariado internacional, con las oportunidades que empiezan a ver las empresas mineras en una industria que tiene sus ciclos, que inicia con inversiones más pequeñas para proyectos de exploración, luego eso le agrega valor; y entran otras empresas medianas, y así hasta que está en estado de iniciar la construcción de mina, y es allí donde ingresan las grandes”, desarrolló la Ministra.

Además, le dio valor a los fondos de inversión, que “son quienes aconsejan invertir en uno u otro lugar”; y que de ahí fue el desafío de poner en valor a Mendoza “para que se sepa cuál es el potencial y cuáles son las ventajas de la provincia para invertir”, cerró.