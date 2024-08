Cornejo valoró el RIGI pero dijo que es “insuficiente” porque no alcanza a pequeñas y medianas empresas

El gobernador participó del Council of the Americas en Buenos Aires junto a otros gobernadores. “Los impuestos no deben ser un estorbo para nuevas inversiones de todo tipo”, dijo. El Régimen se aplicará para inversiones por encima de U$S 200 millones.