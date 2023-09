Cornejo confirma el triunfo y es el primer gobernador en volver desde el retorno de la democracia

“Es un honor personal, me llena de orgullo, pero me genera compromiso, mucho más compromiso del que ya tengo por el servicio público, al que amo, al que me he preparado profesionalmente y el que hemos construido con un equipo que sin duda alguna me sobrepasa a mí”, fueron las primeras palabras de Alfredo Cornejo en el búnker de Cambia Mendoza armando en el Hotel Raíces Aconcagua.

Acompañado por el gobernador Rodolfo Suárez y la vicegobernadora electa, Hebe Casado, Cornejo reconoció que “vamos a poner todo de nosotros, todo para que Mendoza crezca, se desarrolle y mantenga este estándar de servicios públicos que con mucho esfuerzo, muchísima gente con el liderazgo del gobierno provincial tenemos en Mendoza”.

“Lejos del óptimo que queremos, lejos del óptimo que quiere la mayoría de los mendocinos, pero más cerca que la mayoría de las provincias argentinas. Con orgullo reivindicamos nuestra cultura cívica, nuestra personalidad de montañeses”, expresó.

Nota en desarrollo