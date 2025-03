Conflicto Manes-Caputo: Martín Menem dijo que el incidente "fue algo intrascendente"

"Tenemos que trabajar rápidamente. Recordemos que no hemos tenido apoyo por parte del kirchnerismo, no nos han acompañado en reiterancia ni en ley antimafias. Esperemos que nos puedan acompañar en la baja de la edad de imputabilidad. Acá el que las hace, las paga, no importa la edad", remarcó Menem. Y destacó: "Como hemos podido observar en todo este tiempo la cantidad de delitos que cometen menores que no están alcanzados por la ley penal han sido la verdad bastante lamentable".