Causa Vialidad: la denuncia de un ex funcionario macrista que terminó con Cristina Kirchner condenada

La sentencia que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos se inició en el 2008 por una denuncia de Elisa Carrió , aunque la investigación tuvo un fuerte impulso en el 2016 cuando el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel pidió avanzar en la investigación por corrupción y asociación ilícita a la ex mandataria por la adjudicación de una cincuentena de obras públicas en Santa Cruz.

La investigación de la causa Vialidad en el 2016 estuvo a cargo del juez Julián Ercolini y los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques, y también se denunció a Lázaro Baez; al ex secretario de Obras Públicas José López; al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti, quienes fueron condenados, y al ex ministro de Infraestructura Julio De Vido, quien resultó absuelto.