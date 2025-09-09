Caso $LIBRA: el titular de la Oficina Anticorrupción se negó a recibir la citación y la dejaron en la puerta de su oficina.

La comisión investigadora del Congreso sobre el escándalo del criptoactivo $LIBRA iniciará este martes sus primeras sesiones con la citación de cuatro testigos clave . Sin embargo, el debut del organismo ya se vio envuelto en polémica: Alejandro Melik , titular de la Oficina Anticorrupción , se negó a recibir la notificación y debieron dejarle el escrito pegado en la puerta de su despacho.

"Desempato yo": Hebe Casado confirmó que no demorarán la aprobación de la reforma del empleo público

Milei aseguró que el caso $LIBRA quedó cerrado: cuál fue la repercusión desde Estados Unidos

Así lo afirmó ayer Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), presidente de la Comisión, quien exigió al Gobierno que colabore con la investigación: “Anoche dijo que iba a hacer una profunda autocrítica y prometió corregir errores. Dicho esto, lo primero que debería corregir su gobierno es la permanente actitud de evadir y bloquear las explicaciones políticas frente a las sospechas de violar la Ley de Ética Pública”, escribió en X.

Luego agregó: “Si el Gobierno quiere dar una buena señal, debe colaborar con la investigación de $LIBRA . Y eso empieza por lo más simple: que mañana Melik y Zicavo concurran a la Comisión como corresponde”.

Para hoy está convocada María Florencia Zicavo , responsable de la Unidad de Tareas $LIBRA , creada tras el estallido del escándalo para investigar internamente lo sucedido. Actualmente, es titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y mano derecha del ministro Mariano Cúneo Libarona .

LIBRA: Sr. Presidente, hay errores para corregir Mañana en la Comisión Investigadora $LIBRA están citados a brindar declaración testimonial el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y la ex titular de la Unidad de Tareas de Investigación de $LIBRA , Florencia…

Clarín consultó por información de la Unidad de Investigación, pero el Gobierno se negó a brindar detalles sobre la información recabada por Zicavo, argumentando que lo enviado al Ministerio Público Fiscal es confidencial, según la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.

Milei, Karina y Adorni también en la mira

La comisión también envió un cuestionario por escrito al presidente Javier Milei, con plazo hasta el viernes 12, para que explique cómo accedió a información sobre el token apenas minutos después de su creación, por qué no denunció penalmente a Hayden Davis y qué vínculos mantenía con los responsables del proyecto.

El asesor de la criptomoneda $LIBRA dijo que Javier Milei había garantizado "apoyo público" El estadunidense Hayden Mark Davis junto al presidente Javier Milei. Twitter Hayden Mark Davis

Además, se aprobaron citaciones para la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el presidente del Consejo de Asesores, Demian Reidel.

La lista de los próximos citados

En próximas tandas serán convocados empresarios y referentes del sector vinculados al proyecto $LIBRA, entre ellos:

Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy (Tech Forum).

y (Tech Forum). Sergio Morales , exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores.

, exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores. Los empresarios Diógenes Casares y Charles Hoskinson , quienes mencionaron cobros en el entorno presidencial.

y , quienes mencionaron cobros en el entorno presidencial. Los socios de Novelli Jerónimo Walsh y Ariel Parkinson , y el traductor de Casa Rosada Walter Kerr , que participó de reuniones con Davis.

y , y el traductor de Casa Rosada , que participó de reuniones con Davis. También el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paulo Stark, y la exsubsecretaria de Asuntos Públicos Giselle Castelnuovo.