Carlos Malconian criticó el Presupuesto 2023 y advirtió que la inflación proyectada “es una fantasía”

El proyecto de Ley de Presupuesto 2023, presentando este jueves por el Gobierno, proyecta una inflación para el año que viene del 60%. Esto fue cuestionado taxativamente por el economista Carlos Melconian, que calificó esa cifra de “fantasía”.

“¿Ustedes creen que un 95% de inflación este año va a pasar al 60% el año que viene mirando al techo, sin programa, sin unidad monolítica de un Gobierno, sin una conducción férrea? Eso no existe”, advirtió.

Con respecto a la causas de la fuerte suba de precios, el ex presidente del Banco Nación relativizó el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, argumento utilizado por el Gobierno, y dijo que en realidad tiene que ver con la “inconsistencia del modelo”. Una de esas inconsistencias es, por ejemplo, la “idea de que se puede emitir y no pasa nada con la moneda”.

“Cuando el Fondo Monetario firma un acuerdo para el 2022 y pone la inflación en 41%, anuncia el programa a la mañana y lo quiere recalibrar a la tarde. Y después le echan la culpa a la guerra Rusia-Ucrania. ¿Ustedes creen que de 41 a 95 es la culpa de Ucrania? Déjense de joder. Es la inconsistencia del modelo, las ideas que han muerto”, señaló.

Con respecto al nivel que alcanzará la inflación este año, Melconian dijo que un costo de vida de 95% a 105% “es lo mismo”. Y advirtió: “Lo que no es lo mismo es 41% y 99%. Esa es la barbaridad. Se duplicó la tasa de inflación”.

Para el presidente de la Fundación Mediterránea la inflación no disminuirá. “En serio no va a bajar. Está condenada en este modelo” expresó. Y prosiguió: “Acá (el ministro de Economía, Sergio) Massa no aplicó un plan de estabilización. Acá se siente alivio y dudas simultáneamente de que este año termine a 95% y se proyecte un presupuesto a 60%. Fantasía”. Melconian afirmó que “acá se terminó la magia del populismo”.

El economista también apuntó contra algunos sectores sindicales: “Vemos sindicalistas que van a la Embajada americana, se sacan una foto y tuitean con orgullo. El cambalache ese es de tal magnitud. Hace falta alguien que venga y haga las cosas”.