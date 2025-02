Cambio en la causa seguros: el juez Casanello reemplazará a Ercolini en el proceso contra Alberto Fernández

El exmandatario había iniciado la semana recusando, nuevamente, a Ercolini, de la causa Seguros. Volvió a plantear que el juez es parcial y que no debe continuar interviniendo en la causa. Lo acusó de "querer vengarse con el expediente" y de pretender su detención: "Me quiere preso". Sin embargo, este jueves el camarista Roberto Boico resolvió que no hay sustento en los argumentos de Fernández y confirmó -nuevamente- al magistrado frente al a causa.