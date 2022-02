Cabandié culpó a productores rurales por los incendios en Corrientes y desató una ola de críticas

En medio de los incendios que ya arrasaron con el 6% de la superficie de la provincia de Corrientes, el ministro de Ambiente y Desarrollo sostenible, Juan Cabandié, lanzó una serie de posteos en Twitter en los que apuntó a productores rurales por los focos que afectan a dicha provincia.

El funcionario afirmó en dicha red social que “Corrientes es una provincia ganadera y forestal muy importante para el país. La mayoría de esos productores están afectados por las quemas para renovar pasturas de unos pocos. Producen daños irreparables afectando al conjunto del sector productivo”.

En otra publicación dentro del mismo hilo aseveró que “El cambio climático nos demanda modificar prácticas que son dañinas para el ambiente, que es nuestra casa común”.

Los tweets los realiza en el marco de fuertes críticas por la escasa o tardía asistencia de Nación a la provincia mesopotámica para combatir las llamas, que han provocado pérdidas millonarias y la situación aún está lejos de controlarse. Alguna de las críticas surgieron desde le propio gobierno: Matías Lestani, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, aseguró que las declaraciones de Cabandié “indudablemente no han caído bien” en el sector productivo de la provincia y consideró que “no era el contexto” para decirlo.

Juan Cabandié quedó en el centro de la controversia, tras culpar a productores rurales por los incendios en Corrientes.

“A mí tampoco me cayeron bien, y no hace falta agregar más nada. Yo no estoy para nada de acuerdo con esas expresiones. Yo creo que para ciertos comentarios, también hay un tiempo oportuno para hacerlos. Indudablemente este no es el contexto. No vale polemizar hoy con un gobernador (por el mandatario correntino Gustavo Valdés), por más que estés en la vereda de en frente”, afirmó.

Lestani explicó a Radio Continental que en este momento tienen “que ponerse todos de acuerdo y más cuando se trata de áreas del Gobierno que tienen que responder a los productores”, a los que calificó como “la razón de ser” de sus respectivas carteras y a los que deben “sacar adelante”.

Críticas a Cabandié desde sectores ruralistas

“Cuando salgamos de esta situación, si querés nos sacudimos con lo que quieras, pero ahora hay que sacar a esos productores adelante”, completó el ex integrante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) y representante de la Mesa de Enlace se sumó a las críticas y aseguró las palabras de Cabandié “no ayuda para nada” y que a los principales afectados les dicen que “son los causantes de todo esto”.

“Es tan fácil hablar. Todavía no se cobra impuesto por hacerlo. Sinceramente, ¿qué productor quemaría la forestación, la pastura que tiene para los animales? Ahora ya no le ha quedado nada. No les ha quedado estructura en pie, incluso los animales fueron afectados”, apuntó.