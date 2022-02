Boleta única: fue rechazado un cambio que propuso la oposición y la ley sería aprobada la semana que viene

El oficialismo quiere convertir la próxima semana en ley el proyecto de Boleta Única impulsado por el gobernador Rodolfo Suárez. Este jueves se realizó una reunión de comisiones de senadores y diputados en la que el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, explicó los detalles de la iniciativa que plantea una reforma de la legislación electoral provincial y la modificación de la herramienta que utilizará el elector para emitir el sufragio.

Según destacó el funcionario, la propuesta apunta a disminuir el costo de la política, favorecer la equidad entre las diferentes agrupaciones, garantizar que el Estado sea el que genere y provea las boletas y evitar malas prácticas en el cuarto oscuro.

El modelo plantea que en lugar de las múltiples boletas partidarias, a partir de las próximas elecciones en Mendoza se vote con una boleta única que incluya a todos los candidatos para las diferentes categorías. En este sentido, cada ciudadano deberán marcar con una cruz a sus favoritos en las diferentes categorías o podrá optar por votar a una lista completa.

Este último punto fue cuestionado por distintas fuerzas opositoras este jueves, que se sumaron al reclamo de otras organizaciones para que se elimine esa posibilidad de voto. No obstante, el ministro Ibáñez afirmó que se mantendrá ya que el cambio de sistema tiene que mantener “todas las opciones electorales que existen hoy”.

El funcionario que estuvo a cargo de la elaboración del proyecto sostuvo que “la iniciativa de la boleta única es un beneficio para el elector. La posibilidad de que tenga en una sola boleta toda la oferta de las distintas categorías en juego es fundamental. Es importantísimo para las agrupaciones políticas porque las coloca en una situación de igualdad en cuanto a la cantidad de boletas”.

Por otro lado, destacó que “la distribución por parte del Estado y la emisión de las boletas disminuye fuertemente el costo electoral. Se ahorra mucho dinero, porque hoy por cada agrupación se imprimen tantas boletas como el padrón. Con esta reforma con un padrón y medio alcanzaría”.

Legislatura de Mendoza El ministro Víctor Ibañez participó en la reunión de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de las cámaras de Senadores y Diputados de Mendoza, para explicar el proyecto de ley de Boleta Única Papel. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

El proyecto fue debatido este jueves por las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales de ambas cámaras legislativas. Durante la audiencia, legisladores de distintos bloques plantearon inquietudes y propuestas de cambios en la redacción. En este sentido, se determinó que el próximo lunes se reunirá la comisión de LAC del Senado para elaborar el despacho definitivo.

La intención del oficialismo es que la propuesta se vote durante la sesión del próximo martes de la Cámara Alta y obtenga la sanción inicial. En tanto, también apuestan a que el miércoles siguiente pueda ser votado por Diputados, convirtiéndose en ley.

Respaldo a la “lista completa”

Uno de los aspectos que recibió más cuestionamientos por parte de los legisladores opositores fue la inclusión en la boleta única del “voto por lista completa”. Se propuso suprimirlo y dejar que el elector elija sus preferidos en cada categoría.

Días atrás, distintas organizaciones de la sociedad civil habían presentado un pedido en la misma línea. En una carta proponían que se suprimiera la posibilidad de votar por lista completa sólo con una marca, dado que “reproduce la lógica de la boleta sábana”. Asimismo, sugerían que se utilice este mecanismo de votación en elecciones desdobladas y unificadas con las nacionales.

Respecto de la posibilidad de votar por “lista completa”, Ibáñez manifestó que “no se puede disminuir por vía de una herramienta como la Boleta Única la opción para el elector”.

En tanto, respecto del planteo de las elecciones unificadas, el ministro explicó que “tenemos un límite de la ley nacional que establece que cuando se unifican las elecciones se aplica la legislación nacional”. En este sentido, exhortó al Gobierno nacional a que avance en una ley de boleta única nacional.

¿Qué hará el PJ?

Desde el bloque del Frente de Todos-PJ no han adelantado cuál será su posición sobre el proyecto a la hora de votar. Según indicaron, en los próximos días dialogarán los legisladores, las autoridades del partido y los intendentes para definirla.

“Yo pedí el tiempo para hacer la mejor ley posible y parece que el oficialismo tiene apuro en tratar el proyecto”, sostuvo el senador peronista Alejandro Abraham; pero añadió: “Estamos de acuerdo en que se vayan modificando los sistemas electorales”.

En cuanto a las objeciones, el guaymallino dijo que “es un proyecto que tiene únicamente la finalidad económica de abaratar costos en papel, pero no quedó claro todo el sistema en cuanto a las posibilidades de desdoblamiento. No es una boleta única, es una lista multisábana porque está la primera posibilidad de votar la lista completa y eso puede generar una preeminencia de los grandes partidos sobre los más pequeños. Nosotros sugerimos la posibilidad de que se vote por segmentos, para facilitarles a los candidatos su conocimiento”.

En tanto, el ministro Ibáñez señaló que espera que todo el arco político acompañe esta propuesta. “Si no sería darle la espalda a la ciudadanía en algo que va a cambiar la forma del ejercicio del sufragio”, advirtió.

Crean una oficina para administrar tierras fiscales

La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial creó, a través de la Resolución N°16, la Unidad de Gestión y Administración de Tierras Fiscales (UGATiF). Esta modificación en el organigrama de la dependencia levantó críticas del peronismo que la vincularon a la asignación de 12 mil hectáreas de la cordillera a la empresa El Azufre para desarrollar un centro de esquí al oeste de Malargüe.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, aseguró que no existe relación entre los dos temas. “Es una reestructuración interna en el área de la Secretaría y no está vinculada en nada al tema de El Azufre”, sentenció al ser consultado.

El senador provincial del Frente de Todos, Lucas Ilardo, fue quien apuntó en las primeras horas del jueves que la resolución de Ambiente salía luego del decreto del gobernador Suárez asignando los terrenos en Malargüe. “No lo he escuchado a Ilardo porque aparte no lo he visto presente acá tampoco”, contestó con una chicana Ibáñez, luego de que el legislador no participara de forma presencial de la audiencia por el proyecto de boleta única.

Según señalaron desde el Gobierno, se produjo un cambio en el organigrama de la Secretaría para tener una conducción más ordenada.