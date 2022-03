Berni y Kicillof protagonizaron una fuerte pelea con un intendente del PRO en pleno acto

Este martes el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Seguridad, Sergio Berni, protagonizaron una discusión en pleno acto mientras estaban en la entrega de 14 de patrulleros al municipio de San Nicolás. Pero todo terminó en un cruce en plena conferencia de prensa entre las autoridades provinciales y el intendente de local Manuel Passaglia (PRO).

“Estamos reemplazando toda esta chatarra que nos dejó el gobierno de Vidal y que su último patrullero que ingresó fue en el 2017 y vean cómo están. No hace falta, una imagen vale más que mil palabras. Durante cuatro años no se hizo una sola inversión en patrulleros”, comenzó diciendo la temperatura el ministro Berni.

Mientras que a su izquierda asentía Kicillof y más allá, estoico, escuchaba el intendente Manuel Passaglia que un rato antes había estado con los funcionarios en la apertura de la muestra Expoagro, donde había recibido a la ex gobernadora María Eugenia Vidal en predio ferial.

Kicillof, Passaglia y Berni estuvieron presentes en la entrega de patrulleros para San Nicolás.

Sin embargo, desde hace días que el clima entre las autoridades locales de San Nicolás y la provincia viene tirante. El intendente de esa localidad denunció que la Provincia no había incluido fondos en concepto de obra para el distrito en el marco del Presupuesto 2022.

Pero este mediodía cuando Kicillof dio el discurso lo refutó: “Está equivocado, para mí es muy importante aclararlo”, dijo y detalló que la Provincia hará obras en 31 escuelas por 47 millones de pesos.

“Con el Fondo de Infraestructura transferimos 100 millones de pesos en dos años. Hay 65 millones en rutas provinciales que pasan por el distrito. Si quiere pasarse de picante con los números que diga la verdad”, había dicho en una entrevista a Radio U, desde el predio de Expoagro. Horas más tardes volvieron a verse.

“Estamos sumando nuevos patrulleros. San Nicolás tiene aproximadamente cincuenta, esperamos que nos sigan acompañando para poder renovar toda la flota que se necesita”, arrancó Passaglia y entonces Berni lo interrumpió.

-No, perdón, hay 43 que están fuera de servicio y son chatarra, son dos cosas distintas: no están en funcionamiento. En funcionamiento San Nicolás tiene apenas 12 vehículos.

-Hay más de 12 vehículos, me refiero porque cuento a la Policía Local -dijo Passaglia.

-No te vamos a renovar los de la Policía Local, así que… -bromeó Kicillof.

-Me parece que estamos confundiendo las cosas, hay cincuenta vehículos apilados uno arriba del otro que no tienen capacidad de función y que en los últimos seis años dejaron de estar fuera de servicio -insistió Berni.

- La Policía Local depende de la Provincia, del gobernador y del ministro -contestó el intendente.

- Sí, claro y para eso mandamos la plata, para que los mantengas -puntualizó Berni.

- Hay más de 50 vehículos que lo pueden ver los 160 mil nicoleños. No es una discusión ideológica. Acá estamos discutiendo con responsabilidad…

- No, acá no estamos discutiendo, estamos haciendo una descripción de la realidad.

-¿Me dejás hablar por favor? -añadió Passaglia.

-Bueno, pero decí las cosas como tienen que ser -contestó el ministro, visiblemente fastidiado.

-Me dejás hablar; después yo te escucho y así: tenemos más de 40 vehículos entre la Policía Local y la Policía Bonaerense. Los dos dependen del gobernador. Espero que puedan seguir renovando y en este momento hay más de 40 vehículos que están transitando la ciudad.

Según informó Infobae, la semana que viene Berni volverá al distrito para reunirse con el intendente para abordar un plan de seguridad, porque el cruce se dio también en medio del reclamo de los intendentes del PRO para conseguir el traspaso total de la policía local a los municipios, algo para la provincia tiene zonas grises.

“La Policía Local prácticamente es una municipalización porque el intendente tiene plena facultad para generar los planes de seguridad y no solamente generarlos. Si no de conducirlos como entienda, qué es la necesidad de San Nicolás. Algunos no pueden, otros no quieren y otros no saben. Y para eso estamos para ayudarlos, por eso venimos”, remarcó Berni. Tras ello, la conferencia terminó en un aplauso protocolar.