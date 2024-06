Berni aseguró que él y Cristina hubieran “actuado diferente” en el caso Loan

Sergio Berni volvió a escena con fuertes críticas hacia el accionar del Gobierno Nacional en el caso de Loan Danilo Peña. El ex funcionario destacó que, de estar él y Cristina Kirchner en el poder, habrían adoptado medidas distintas.

En una entrevista radial, Berni afirmó categóricamente: “Si esto hubiera ocurrido durante mi gestión como secretario de Seguridad, la presidenta me habría enviado a Corrientes o yo mismo habría sugerido ir allí ese mismo día”.

El exponencial contraste de estilos de gobierno también fue motivo de reproche por parte de Berni: “Este gobierno no confía en el Estado, por lo tanto, no esperen que el Estado encuentre a un niño que se ha perdido”.

Patricia Bullrich confirmó que viajará a Paraguay por la desaparición de Loan:

Además, Berni se refirió al viaje programado de Patricia Bullrich a Paraguay, suspendido tras su reunión con Nimio Cardozo, jefe de Inteligencia de la Policía Nacional del país vecino. Berni lanzó una provocación: “Lo peor es que en Paraguay dijeron que no van por eso, van porque hay una reunión de la OEA. Solo en Argentina permitimos que los políticos mientan descaradamente, faltándole el respeto a la sociedad sin consecuencias”.

En cuanto a las promesas incumplidas del gobierno anterior en materia de seguridad fronteriza, Berni no escatimó en críticas: “En la campaña de Macri nos prometieron cerrar el colador de la frontera. No solo no hicieron nada, sino que también fracasaron en implementar radares, desplegar el Ejército o establecer una red de derribos. Ni siquiera pudieron atrapar a Alberto Samid, ¡y eso que se les escapó!”

Berni concluyó destacando la importancia de la coordinación política y policial en la provincia para resolver casos rápidamente: “En la Provincia de Buenos Aires, un caso se resuelve en las primeras 12 horas porque existe una autoridad política y policial que conoce el territorio, tiene fuentes de información y sabe cómo actuar”.

Estas declaraciones ponen de relieve las diferencias de enfoque y resultados en materia de seguridad entre los diferentes gobiernos y administraciones en Argentina.