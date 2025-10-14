La Cámara de Diputados designará hoy al libertario como nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Deberá conducir un debate en el que la oposición ya impuso condiciones.

Benegas Lynch reemplaza a Espert en un puesto clave de cara a la discusión del Presupuesto 2026

La Cámara de Diputados designará hoy al libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch como nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, luego de que José Luis Espert pidiera licencia tras las denuncias por presunto cobro de aportes de campaña de un empresario vinculado al narcotráfico.

El nombramiento de Benegas Lynch se produce en un momento clave, ya que la comisión será la encargada de debatir el Presupuesto 2026, una de las discusiones económicas más relevantes del año. El legislador deberá conducir un debate en el que la oposición ya impuso condiciones: seis reuniones informativas entre el 14 y el 29 de octubre, y la firma del dictamen el 4 de noviembre, con la intención de votar el proyecto a mediados del mes próximo.

El reemplazo de Espert llega tras confirmarse que el economista recibió 200 mil dólares del empresario Federico “Fred” Machado durante la campaña de 2019. Además de renunciar a la comisión, el diputado pidió licencia hasta el final de su mandato, aunque el pedido aún no fue tratado en el recinto.

El proyecto de Presupuesto presentado por el Gobierno prevé un crecimiento del 5% del PBI, una inflación del 10,1% y un dólar de $1.423 para diciembre de 2026. También contempla aumentos del 5% en jubilaciones, 17% en salud y 4,8 billones de pesos adicionales para universidades.

El desafío de Benegas Lynch será articular acuerdos con los bloques dialoguistas y los gobernadores, ya que los libertarios tienen apenas seis miembros en la comisión, frente a los 20 de Unión por la Patria y los 7 del PRO.