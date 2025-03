Avanza Penitentes: Cornejo llamó a la licitación para la concesión del centro de esquí

Allí se estableció el llamado a Licitación Pública Nacional para la concesión del derecho de uso y explotación del centro de esquí.

Según se indica en el pliego, la concesión podrá extenderse hasta 50 años. También se resalta que el adjudicatario ejerza una opción de compra sobre la fracción del predio donde se desarrollen alojamientos turísticos de categoría superior, "pudiendo además incluir otra edificación destinada a la prestación de otros servicios turísticos".

"Se estima de suma importancia el aprovechamiento de uno de los principales corredores de comercio y turismo del cono sur que, sumado a la tendencia que indica la ONU Turismo de aumento de demanda del turismo de naturaleza, se configura un contexto favorable para generar propuestas de inversión en el proceso propuesto", agregó el Gobierno en el decreto.

Penitentes Park - Instagram Penitentes Park en 2024. Mapsa Group obtuvo una concesión temporal para explotar el predio - Instagram

El decreto de esta nueva etapa llega después de que, en octubre pasado, el Gobernador promulgara la ley que había declarado a Los Penitentes como un lugar de utilidad pública y sujeto a expropiación. En específico, sobre los tres polígonos de tierra mencionados. El antecedente fue la Ley N° 9.175 de 2019, que había permitido expropiar seis de los nueve polígonos que conforman el excentro de esquí y turismo. De esta forma, quedó firme el control del Estado provincial sobre la mayor parte de las tierras.

En aquel momento, Cornejo fue contundente respecto a la decisión de quitarle la concesión a los López Frugoni, los anteriores concesionarios de Los Penitentes. “Es un lugar que nunca recibió inversiones y que no hizo lo que tenía que hacer (...) No queremos hacer lo que hizo el kirchnerismo durante tantos años, que es expropiar y quedarse con emprendimientos para no hacer nada", dijo entonces.

Cuando fue habilitado tras la pandemia, entre 2021 y 2023, el centro de esquí Los Penitentes apenas funcionó en los meses de la temporada invernal, pero con las prestaciones básicas.

El panorama mutó en 2024, bajo el nombre "Penitentes Park". Mapsa Group SA -aliada a prestadores locales- fue la empresa que recibió una concesión temporal para hacer uso del predio de Las Heras "con y sin nieve" (hubo actividades de trekking, por ejemplo), mientras se esperaba por el debate de la normativa para una nueva licitación que el Ejecutivo había impulsado en la Legislatura.