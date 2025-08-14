14 de agosto de 2025 - 10:04

Autoridades del Ministerio de Justicia de CABA recorrieron la cárcel de Almafuerte II: los motivos

La visita de los funcionarios porteños tenía como objetivo conocer el funcionamiento del sistema penitenciario provincial.

Eldirector general del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Orellana,recibió al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.

El director general del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Orellana, recibió al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.



Los Andes
Por Redacción Política

El Servicio Penitenciario de Mendoza recibió este miércoles a una comitiva del Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires con él que recorrieron el Complejo de Alojamiento Permanente Almafuerte II. El objetivo de la visita era conocer las instalaciones, el modelo constructivo y el funcionamiento del sistema penitenciario provincial.

El director general del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Orellana, recibió al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia; al secretario de Justicia, Francisco Quintana; al subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Leandro Halperín; al asesor del ministro, Emiliano Blanco, y a la directora general de Protección de Derechos Humanos, Andrea Triolo.

Durante la visita, los funcionarios analizaron el uso de tecnología aplicada a la seguridad, la recopilación y gestión de datos dentro de los establecimientos, el empleo de dispositivos de última generación como drones y escáneres corporales, así como los protocolos de seguridad y los talleres de capacitación penitenciaria.

También revisaron planos de construcción de los distintos complejos, estadísticas y criterios de clasificación de personas privadas de libertad. Tapia explicó que la Ciudad de Buenos Aires avanza en un proyecto de ley para crear su propio servicio penitenciario y que el modelo mendocino resulta una referencia clave.

“Sabíamos que, en Mendoza, tras un punto de inflexión en su sistema penitenciario, habían desarrollado este predio con varios de los conceptos que queremos incorporar. Destaco su diseño, la distribución de los espacios, la tecnología, el recurso humano y la formación”, señaló.

Por su parte, Triolo subrayó la transformación del sistema penitenciario mendocino. “Conocíamos los antecedentes de situaciones de violencia en las cárceles. En estos años, hubo avances muy significativos que evidencian un modelo de gestión eficiente. La parte edilicia y arquitectónica forma parte de ese cambio”, indicó.

La jornada culminó con un intercambio de presentes y el compromiso de ambas jurisdicciones de continuar fortaleciendo la cooperación en materia penitenciaria.

