Aumentó la boleta de luz en Mendoza: es el sexto incremento en el año

La tarifa de la luz tendrá nuevamente incrementos en Mendoza, con los consumos a partir del 1 de octubre, según publicó el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) en el Boletín Oficial.

La variación promedio será del orden del 5% y es el sexto incremento de la boleta de electricidad en lo que va de este 2024, que ha ido variando entre subas de ítems que dependen de la Nación, así como los de la provincia.

El incremento de este mes será un mix de ambos, ya que se dará a través de una suba del componente nacional, como lo es la tarifa del Costo de abastecimiento; así como también el componente provincial, con la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), correspondiente al mes de agosto.

De esta forma, los mendocinos han tenido que sobrellevar subas en más del 50% de los meses del año. El primero fue en febrero, con un furioso 159% de incremento promedio para usuarios residenciales, principalmente con ajustes nacionales.

Luego llegaron aumentos en junio, del 30%; y luego en julio, agosto y septiembre, con subas que promediaron el 7% cada mes.

En tanto, llegó este mes el que corresponde a octubre, con el 5% informado.

Componente nacional

Según informaron desde el EPRE, la secretaría de Energía de la Nación estableció, Mediante Resolución 283/2024 (publicada en Boletín Oficial el 30/09/2024), los nuevos precios estacionales para la energía y el transporte para el periodo 1 de octubre al 31 de octubre de 2024, los que impactan en el componente de la tarifa “Costo de Abastecimiento”, de jurisdicción nacional.

Asimismo, dicha medida dispone que los usuarios categorizados en el servicio eléctrico como Nivel 2 (ingresos bajos) y Nivel 3 (ingresos medios), mantendrán una bonificación en sus consumos hasta un tope máximo.

Para los usuarios categorizados en Nivel 2 siguen con una bonificación del 72% respecto del precio de la energía del Nivel 1, con un tope de consumo subsidiado hasta los 700 kWh/Bimestrales (350kWh/mes).

En tanto, para los usuarios categorizados en Nivel 3, mantienen una bonificación del 56% sobre el mismo precio, con un tope de consumo subsidiado hasta los 500 kWh/bimestrales (250 kWh/mes). El consumo excedente se abona al precio del Nivel 1.

Componente provincial

También se aplica el último tramo de actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), correspondiente al mes de agosto. Recordamos que el Decreto 1680/2024 dispuso aplicar dicha actualización de manera proporcional en los meses de setiembre y octubre de 2024.

En este marco, el impacto promedio en Tarifa a Usuario Final (costo de abastecimiento + VAD) con impuestos es del orden del 5% a partir de los consumos registrados desde el 1 de octubre, de acuerdo con el consumo del usuario y su categoría tarifaria.

Andrea Molina, titular del EPRE, expresó que todavía quedará en noviembre otro aumento del VAD, en lo que se establecen incrementos trimestrales del componente provincial, tal como dispuso el gobierno de Rodolfo Suárez el año pasado.

Además, la funcionaria expresó, en diálogo con radio Mitre Mendoza, que aún “sigue abierto el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE)”, por lo que “cualquiera que tenga condiciones para cumplir los requisitos de si es menor a una canasta básica, pueden entrar en los registros de los N2″ (nivel bajo); “y si su salario es mayor a una canasta básica y menor a 3,5 canastas, que serían los ingresos de clase media, puede acceder a una tarifa residencial N3″. Además, aclaró que la provincia “sigue teniendo la tarifa social”.

Con respecto a la gente que no se registró en su momento y perdió los subsidios momentáneos que tenían, Molina dijo que aún no les han devuelto el padrón desde la Secretaría de Energía de Nación. No obstante, sostuvo que “hasta agosto teníamos aproximadamente 30.000 usuarios sin inscribirse, eso quiere decir que son menos del 10% de los usuarios de toda la provincia que en principio, si no se inscribieron, podían llegar a perder ese beneficio”.

En cuanto a ese porcentaje sin registrarse en el RASE, sostuvo que tienen “mapeado” todos los usuarios “y eran de toda Mendoza, de todos los sectores, no era solo una zona específica. La verdad que estaban bien distribuidos y estaban abarcados en todos los beneficios”, aclaró.

Volviendo al aumento del 5%, para el caso de los usuarios residenciales, que representan el 85% del padrón de usuarios la variación media será del orden de:

Residenciales T1R1 (hasta 299kWh bimestrales)

Nivel 1: $1.471 mensuales en promedio;

Nivel 2: $1.223 mensuales en promedio;

Nivel 3: $1.329 mensuales en promedio.

Residenciales T1R2 (desde 300 a 599kWh bimestrales)

Nivel 1: $2.681 mensuales en promedio;

Nivel 2: $2.153 mensuales en promedio;

Nivel 3: $2.362 mensuales en promedio.

Residenciales T1R3 (mayores a 600kWh bimestrales)

Nivel 1: $4.557 mensuales en promedio;

Nivel 2: $3.725 mensuales en promedio;

Nivel 3: $4.152 mensuales en promedio.

Para el resto de los usuarios no residenciales, tales como comercios, industrias, riego agrícola la variación tarifaria a usuario final es del 5% promedio.