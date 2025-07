Atentado a Cristina Kirchner: uno de los imputados declaró y dijo que los mensajes eran "una joda"

Durante la última audiencia en el marco de los alegatos finales en el juicio por el intento de atentado a la ex presidenta Cristina Kirchner , Nicolás Carrizo, jefe de la banda que vendía algodones de azúcar, amplió su indagatoria y defendió su inocencia argumentando que todos los mensajes que lo vinculan con el caso eran “chistes” que se correspondían con su personalidad “jodona”.

Sentado frente a los jueces en el estrado, reiteró en varios momentos de su testimonio que está detenido por “pelotudo” y que no tuvo participación alguna en el atentado . "Yo soy de hacer jodas pesadas”, subrayó.

Su intervención no estaba programada en la jornada del tribunal. Carrizo, quien fue arrestado trece días después del atentado y permanece en prisión desde entonces, respondió preguntas tanto de los magistrados como de las demás partes. Sostuvo su inocencia y reforzó su línea de defensa en una declaración marcada por momentos de inestabilidad emocional.

“Yo he jodido incluso con la muerte, con un montón de cosas; soy un pelotudo, pero estoy hace tres años que acá, esto no le tiene que pasar a nadie...una persona hace una broma y…tres años, ¿Quién se los devuelve? Yo perdí un montón de tiempo, no sé nada de mis hijos”, expresó con la voz quebrada.