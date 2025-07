Un joven de 17 años fue detenido en Gales tras descubrirse que planeaba cometer un atentado durante el primer recital de la gira de reencuentro de Oasis , realizado el pasado 4 de julio. Según informó el diario The Times, el adolescente había compartido sus planes con amigos, tenía una lista de posibles objetivos , y en su teléfono fue hallado un manual de entrenamiento del grupo terrorista Al Qaeda .

El detenido en Gales utilizaba en Snapchat como usuario una "versión mal escrita" del nombre de Rudakubana. Además, había almacenado imágenes burlándose de las víctimas y había elogiado el atentado en conversaciones privadas, lo que llevó a un usuario a denunciarlo ante la policía.

Rudakubana Mubarak Rudakubana fue condenado a 52 años de prisión.

La justicia analiza la peligrosidad del adolescente

El joven compareció el pasado 21 de junio ante el Juzgado de Paz de Westminster. La jueza Cheema-Grubb ordenó informes presentenciales y psiquiátricos, y el caso fue elevado al Tribunal de la Corona, donde se dictará sentencia próximamente.

A pesar del hallazgo del manual de Al Qaeda, la fiscalía aclaró que no se encontró evidencia de que el adolescente adhiriera a una ideología que encaje en la definición legal de terrorismo. Según la Ley contra el Terrorismo de 2000, los actos deben tener como fin promover causas políticas, religiosas, raciales o ideológicas. Por esa razón, no se lo acusará formalmente de planear un atentado terrorista, ya que los ataques a escuelas no entran dentro de esa categoría legal.